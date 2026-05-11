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川普暗示 可暫停徵收聯邦汽油稅

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
能源部長萊特10日受訪表示，調適高油價，川普總統考慮包括暫停徵收聯邦汽油稅的降低油價的措施。(路透)
能源部長萊特10日受訪表示，調適高油價，川普總統考慮包括暫停徵收聯邦汽油稅的降低油價的措施。(路透)

能源部長萊特(Chris Wright)10日接受接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目訪問時表示，川普總統對於「任何有助降低汽油價格的方案都持開放態度，」包括暫停徵收聯邦汽油稅。　　

受伊朗戰爭影響，油價飆升。美國汽車協會(AAA)的數據顯示，全美平均油價10日已達到每加侖4.52元，較伊朗戰爭爆發前上漲超過50%。

主持人韋爾克(Kristen Welker)詢問萊特是否支持暫停徵收聯邦汽油稅，萊特表示，「政府支持所有能夠降低加油站油價與美國民眾生活成本的措施。」

韋爾克進一步詢問川普總統是否願意暫停徵收目前約為每加侖18美分的聯邦汽油稅，萊特表示，「我們對所有方案都持開放態度。」

他補充道，「萬事皆有取捨。」

國會民主黨人在3月提出一項法案，旨在暫時暫停聯邦汽油稅至10月份。

汽油價格無疑會是11月國會期中選舉一個重要的議題。 當被問及平均汽油價格是否會漲到每加侖5元時，萊特拒絕做出預測。

「我無法預測短期甚至中期的能源價格，但我們正在結束伊朗所造成長達47年來的衝突。」他說。「47年來，美國和以色列都遭受了苦難。」

韋爾克再次追問汽油價格是否有可能達到每加侖5元時，萊特表示他「只是避免對價格做出預測」。不過他也指出，「美國目前處於非常有利的地位。」他表示他指的是美國石油和天然氣的產量。

萊特先前在3月接受「會晤新聞界」採訪時表示，汽油價格「很有可能」在夏季跌破每加侖3元。當時，萊特預測「民眾還會感受到連續幾週的降價」。然而八周過去了，由於伊朗持續封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz），汽油價格非但沒有下降，反而持續上漲。

川普總統上周啟動一項旨在引導船隻通過荷莫茲海峽的行動，試圖打破伊朗對這條水道的控制，但他最終暫停了這項行動。

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