美參院本週審議加密貨幣法案 釐清權責並化解僵局

美國參議院準備於本週審議一項醞釀已久的法案，該法案將為加密貨幣建立監管架構，並可能打破加密貨幣公司與美國銀行業之間因該法案而陷入的僵局。

路透社報導，這項「2025年數位資產市場清晰法案」（Clarity Act）若經簽署生效，將釐清金融監管機構對此新興產業的管轄權責，進而可望加速數位資產的普及。

美國聯邦參議員、參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）8日表示，該委員會5月14日將在華盛頓特區的德克森辦公大樓（Dirksen Senate OfficeBuilding）舉行執行會議。

加密貨幣業一直積極推動這項法案，認為該法案攸關數位資產在美國的未來發展，且對解決加密貨幣公司長期面臨的核心問題至關重要。該法案的主要內容之一，是將定義加密貨幣何時屬於證券、商品或其他類別，為業界提供更明確的法律規範。

該法案還包含一項條款，旨在解決加密貨幣公司與銀行業之間激烈的爭端。根據共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）與民主黨參議員艾索布魯克斯（AngelaAlsobrooks）所達成的折衷方案，鑑於俗稱穩定幣的美元價值掛鉤加密貨幣性質類似銀行存款，未來將禁止針對這類資產的閒置持倉發放客戶獎勵。

與穩定幣相關的其他活動，例如進行支付仍將被允許。銀行業貿易團體對此條款提出反對，認為這將賦予加密貨幣公司過大的操作空間，並可能導致資金從受監管的銀行體系流出。

銀行業在聽證會前夕展開最後一搏，試圖從參議院銀行委員會中的部分共和黨議員手中爭取支持，但目前尚不清楚是否能成功。