金融時報：逾半美選民不滿川普處理通膨經濟

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據最新民調，逾半美國選民不滿總統川普處理通膨與經濟的表現，顯示關稅與伊朗戰爭正衝擊共和黨期中選舉選情。

這項由數據研究公司Focaldata於上週進行的全國民調發現，在11月期中選舉前，通膨和生活成本是選民最迫切關注的議題，屆時國會參眾兩院的控制權將成為爭奪焦點。

但對共和黨人來說，一個令人擔憂的跡象是，超過半數、近58%的登記選民表示，他們對總統處理通膨與生活成本的方式感到「強烈」或「稍微」不滿。

略高於50%的人表示，他們不滿意總統處理就業和經濟的表現，而更大比例、55%的選民表示，川普的關稅損害了美國經濟。僅約1/4的選民表示，總統的貿易政策對經濟有幫助。

金融時報新民調發布之際，正值川普政府的關鍵時刻，距離期中選舉僅剩6個月。

伊朗戰爭導致汽油和其他消費者物價大幅上漲，並使川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤出現分裂；這些支持者曾於2024年因為川普承諾遏制通膨和「美國優先」政策，而幫助他贏得白宮寶座。

川普近日堅稱油價已「大幅下降」。然而，上週美國的平均價格約為每加侖4.60美元，比戰爭開始時高出近50%。

據路透社報導，調查顯示，面臨油價大幅上漲的美國選民對美伊戰爭並不歡迎。美國也幾乎沒有獲得國際支持，北大西洋公約組織（NATO）盟國拒絕了在沒有全面和平協議和國際授權任務的情況下，派遣船隻協助開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的呼籲。

在Focaldata本月調查的選民中，超過半數、約54%的人表示對川普處理伊朗戰爭的方式感到「強烈」或「稍微」不滿，僅不到1/3的人表示贊同。

約有1/5的共和黨人表示，他們不滿意川普處理美伊戰爭的方式。

總統在處理經濟和戰爭方面的不佳成績反映在他的施政滿意度上。民調發現，略高於54%的美國選民不滿意川普擔任總統的表現，而表示滿意的比例略高於39%。超過58%的獨立選民對他持負面看法。

金融時報民調顯示，在邁向期中選舉之際，民主黨在所有登記選民中領先共和黨8個百分點，在獨立選民中的甚至掌握更大領先優勢。

這份民調是由總部位於倫敦的無黨派研究公司Focaldata於5月1日至5月5日期間在線上進行。它反映了3167名登記選民的意見，誤差範圍為正負2.1個百分點。

在國內方面，川普必須抵禦國會民主黨人試圖透過「戰爭權力法」（War Powers Act）立法來強制結束戰爭的企圖。

參院軍事委員會資深民主黨人、美國參議員利德（Jack Reed）在福斯新聞（Fox News）的「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「川普的行動讓局勢變得更糟糕，現在他正掙扎著試圖找出解套的方法。」