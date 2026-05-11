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路透：美高層官員透露 美方對台灣國防預算遭大砍感到失望

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透報導，美高層官員透露，美方對台灣國防預算遭大砍感到失望。圖／本報系資料照片
路透報導，美高層官員透露，美方對台灣國防預算遭大砍感到失望。圖／本報系資料照片

路透報導，美國一名高層官員周日（10日） 表示，美國對於台灣立法院近期通過的國防特別預算案感到失望，理由是金額低於華盛頓認為的所需水準。

這名要求匿名的官員表示：「我們對台灣國防預算的立場……是感到失望，因為有一些我們認為仍需要編列經費的項目，在最終定案時遭到刪除。」

這名官員說：「我們希望見到原先提案中的其餘部分也能獲得撥款。」

我國立法院在上周五通過國防特別預算案，匡列金額為7,800億元，較政院版大砍4,700多億元，相當於打了6折，反映國產無人機等一些預算支出遭砍。

國防預算 華盛頓 美方

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