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逾半美國選民 不滿川普施政 關稅及伊朗戰爭政策衝擊共和黨選情

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
距離美國期中選舉只剩半年，最新民調顯示，不滿美國總統川普在通膨和經濟方面施政的選民超過半數，凸顯川普的關稅和伊朗戰爭政策，已衝擊共和黨選情。 美聯社
距離美國期中選舉只剩半年，最新民調顯示，不滿美國總統川普在通膨和經濟方面施政的選民超過半數，凸顯川普的關稅和伊朗戰爭政策，已衝擊共和黨選情。 美聯社

距離美國期中選舉只剩半年，最新民調顯示，不滿美國總統川普在通膨和經濟方面施政的選民超過半數，凸顯川普的關稅和伊朗戰爭政策，已衝擊共和黨選情。

英國金融時報（FT）引用Focaldata的民調報導，選民目前感到最迫切的議題是「通膨和生活成本問題」，近58%的已登記選民表示，「強烈」或「有點」不滿意川普處理這些議題的方式，51%不滿「就業和經濟」，55%受訪者認為川普的關稅政策已傷害美國經濟，僅25%認為川普的貿易政策對經濟有幫助。

伊朗戰爭方面，近54%表示「強烈」或「有點不滿」川普的作法，僅不到三分之一支持川普，而在共和黨選民中，約20%表示反對。

選民對川普在經濟和中東議題的不滿，直接反映在他的整體支持率，略高於54%的選民不滿意川普擔任總統的表現，滿意者僅稍高於39%。獨立選民中更有58%不滿意。

若以政黨論，民主黨的支持度比共和黨多出8個百分點，在獨立選民的支持度更高。

白宮發言人德賽則表示，川普的減稅、法規鬆綁以及能源議程，將幫助國家走在堅實的經濟發展軌道上，待伊朗戰爭引發的能源供應問題消除，美國民眾就會見到油價大跌、實質薪資增加、通膨降溫以及數以兆計的投資持續流入美國。

華郵與美國ABC日前公布的民調也呈現類似局面，民眾對川普的不滿意度大幅提升至歷來最高。

伊朗戰爭 川普 共和黨

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