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美國墮胎藥規範朝令夕改 醫界憂患者照護受衝擊

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

美國墮胎政策再度回到最高法院審理後，引發外界對墮胎藥美服培酮使用規範的混亂。醫療提供者與主要醫學團體表示，法律頻繁變動已衝擊醫療照護。

法新社報導，近幾週來，美國法院先是限制該藥物的使用，隨後又暫緩執行限制令，導致外界不確定病患是否仍可在視訊看診後，透過郵寄方式取得美服培酮。

醫療專業人士指出，美服培酮（Mifepristone）是常見墮胎程序與流產處理的重要藥物，一旦受到限制，恐對全美醫療造成嚴重衝擊。

紐澤西州從事墮胎醫療服務的布蘭迪（Kristyn Brandi）接受法新社採訪時直言：「這簡直讓人暈頭轉向。」

「我們明知道什麼對病患最好，卻無法提供相關治療，因為每天規定都可能改變，這樣的制度究竟該如何應對？」

聯邦上訴法院5月1日做出有利於反墮胎陣營的重大裁決，撤銷自2021年起在全美實施、允許透過遠距醫療郵寄取得美服培酮的措施。

隨後不久，兩家藥廠向最高法院提出緊急動議，要求暫緩執行該裁決，以爭取時間提出上訴。最高法院批准為期一週的暫緩措施。

大法官目前正在研議，是否要在訴訟進行期間進一步延長暫緩令，這意味著遠距醫療取得美服培酮的管道暫時仍屬合法，或是任由暫緩令過期失效。這項決定預計將於11日揭曉。

美國 墮胎 最高法院

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