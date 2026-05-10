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美議員提案嚇阻中共侵台 警告犯台將受毀滅性制裁

中央社／ 舊金山9日專電

美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）近日提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」，主張成立跨部會「老虎小組」，評估制裁授權與經濟措施，先鎖定可能制裁目標，以嚇阻中國對台侵略行動。

共和黨籍的韓裔聯邦眾議員金映玉長期友台。她於7日提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），目的在警告北京，並確保一旦中共採取行動，試圖以武力或政治手段掌控台灣時，美國已就協調性制裁作好萬全準備。

金映玉透過社群平台X強調，習近平已下令中國軍方在2027年前做好侵台準備。「中國有一套計畫，美國也應該要有。」法案旨在北京採取行動前，建立美國的制裁應變計畫。

金映玉透過新聞稿指出，根據法案，將由美國國務院與財政部跨部會主導成立「中國制裁任務小組」（China Sanctions Task Force）來執行多項工作。

這個小組將確認與中國相關、可作為制裁目標的實體、產業與個人，一旦中國入侵台灣時，將其列為制裁目標；在危機發生之前，擬定好協調一致的制裁與經濟應對策略；並與美國盟友及夥伴協調制裁規劃與經濟反制措施。

任務小組也將評估美國在制裁權限、執法能力與跨部會協調方面的缺口；制定緩解工具、豁免條款與例外安排，以降低對美國企業與消費者造成的非預期傷害。

任務小組並須向國會提出建議，以提升美國對中國制裁的準備與協調能力。

新聞稿強調，「當對手知道我們已準備好採取果斷行動時，威懾才能發揮作用」。法案向北京傳達明確訊號：任何對台行動，都將伴隨著迅速且具毀滅性的經濟後果。

共同提案的民主黨籍眾議員歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）表示：「中國的侵略不只威脅台灣，也威脅更廣泛的印太地區穩定。我很自豪能共同領銜提出這項法案，確保一旦北京對台灣動用武力，美國已準備好作出協調一致且有效的應對措施。」

習近平 中共 侵台

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