「宏迪亞斯號」至少7美籍客已下船返家 各州密切監測漢他疫情

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，爆發漢他病毒(hantavirus)傳染的荷蘭籍破冰郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)上有7名美國乘客早於4月24日先行下船，返回自己的家鄉，範圍涉及5個州，包括喬治亞州2人、德州2人、加州、維吉尼亞及亞利桑納州各1人。他們尚未出現症狀，各州公衛部門持續保持密切監測中。

CDC在8日發出的公告指出，目前有6個州共9位民眾，因為曾密切接觸過該病毒可能感染者而被監測。這9人除上述7人外，另外2人來自新澤西州，他們是乘搭飛機時，同機旅客中有人是「宏迪亞斯號」旅客。

各州衛生部門目前尚未宣布隔離或檢測這9人，理由是他們都沒有出現感染症狀。

「宏迪亞斯號」船上還有近150名乘客，最快將在10日獲安排返回個自國家，其中包括17名美國人。全國及各州已全面做好準備，他們會先在內布拉斯加醫學中心國家隔離病房接受隔離觀察。

綜合國家廣播公司新聞網報導，CDC一個專責小組已前往西班牙加納利群島(Canary Islands)與這些乘客會合，並用專機將他們送回國。這17人分別來自喬州、德州、加州、維州及亞利桑納州。

專責小組中一名流行病學家表示，由於接觸過病毒的乘客目前健康狀況不明，小組人員有可與受感染的人員密切接觸，因此小組人員必須佩戴手套、N95口罩、防護服及護目鏡等全套防護裝備。

根據安排，這17人會由專機送到內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的奧弗特空軍基地(Offutt Air Force Base )，再轉送到隔離病房，目前尚不清楚他們會被隔離多久。

醫學中心執行長艾許(Michael Ash)表示已做好充分準備全面應付。國家隔離病房醫療主任沃德曼(Michael Wadman)說，隔離病房共有20個床位，受隔離的乘客每天接受監測生命表徵，由傳染病專家、重症監護醫生等組成的醫療團隊會提供協助。

美國1月退出世界衛生組織(WHO)之後便無法第一時間取得漢他病毒疫情的最新資訊，CDC對此表示政府「正與國際夥伴密切合作」，白宮也說會「保持警惕」。