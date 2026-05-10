爆發漢他病毒郵輪上有美國客 CDC挨轟反應遲緩

南籍郵輪爆發漢他病毒(hantavirus)疫情，船尚有美國乘客，是否會將病毒傳染至美國？公衛專家質疑，為何不見疾病防治中心(CDC)積極作為？

美聯社報導，專家抨擊CDC沒有迅速出動疾調人員、沒有開記者會通報，也沒有及時發出健康警示。

川普總統8日說，「我們似乎已把情況控制得相當好。」

不過喬治城大學公共衛生法學教授高斯汀(Lawrence Gostin)直言，「從未見過CDC反應如此遲緩，連參與者都算不上。」

布朗大學(Brown University)公共衛生學院流行病中心主任努茲歐(Jennifer Nuzzo)批評，空洞乏味的CDC還發布「美國是全球衛生安全領導者」聲明，不僅毫無幫助，甚至會造成傷害，另外，CDC代局長巴塔查雅(Jay Bhattacharya)更是錯誤陳述病逝者年齡，過度誇大疫情認知。

前CDC主任佛萊登(Tom Frieden)對比2020年鑽石公主號新冠疫情事件，當時CDC迅速派遣人員、主導隔離、發布關鍵技術報告並與世界衛生組織(WHO)緊密協作，但現今CDC應對遲緩，處理與防堵疫情上積極度已大不如前。

CDC直到8日稍晚才開始加速行動，派遣專家小組前往西班牙加納利群島(Canary Islands)，預計10日清晨抵達，撤離船上美籍乘客。第二組將前往內布拉斯加州奧弗特空軍基地(Offutt Air Force Base)，準備將美國乘客轉送到內布拉斯加大學隔離中心評估監測。此外，CDC也向醫師發布第一份健康警示，提醒注意境外移入。

在9日首次記者會上，官員承諾透明公開通報最新情況，但根據衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)助理規定，媒體不得提及發言者姓名，而官員也沒有直接回答美國乘客是否可以隨時離開大學醫療機構的問題。

專家抨擊，CDC已不再像過去那樣主導國際公衛領域，也不再是國內健康守護者。

美國感染病學會(Infectious Disease Society of America)主席馬拉佐(Jeanne Marrazzo)表示，「漢他病毒疫情是警訊事件，反映出美國應對疾病威脅的準備程度。我很遺憾地說，目前我們並未做好準備。」