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多州加速選區重畫 最新整理…共和黨估增8席有望保國會

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
有多個州正重畫國會議員選區，圖為田納西州議會討論該州選區重畫。(路透)
有多個州正重畫國會議員選區，圖為田納西州議會討論該州選區重畫。(路透)

面對11月的期中選舉，民主黨與共和黨的鬥法也益發激烈，近來多州法院與議會都在加速重畫政治版圖，兩黨都企圖企圖利用選區的重新畫分來獲得政治優勢，而由最新的發展來看，都有利於共和黨在期中選舉保住國會的控制權。

近期主要的發展是在南方各州。維吉尼亞州高等法院8日以四比三的投票結果，否決了一項民主黨提出的國會選區重畫方案。這項選區畫分方案旨在讓民主黨在該州11個聯邦眾院席位中取得十席的優勢，比他們目前擁有的六席大幅增加。

不過法院以程序性理由駁回了這項州憲法修正案。這也意味該州先前的選區畫分將繼續適用於今年的選舉。

4月29日聯邦最高法院否決了路易斯安那州一項旨在確保非裔選民占多數的國會選區畫分方案。這項裁決被視為對「投票權法」的打擊，同時也有利於共和黨在今年期中選舉維持眾院控制權。投票權法要求政治選區畫分必須包含少數族裔選民支持的候選人。受此判決激勵，多個由共和黨控制的南方州最近紛紛推動重新畫分國會選區。

路州政府迅速暫停原定於16日舉行的初選，以便州議會能夠重新畫分選區。根據共和黨提出的選區畫分方案，至少有兩個非裔占多數的選區可能會被取消。　

阿拉巴馬州共和黨人8日通過一項議案，要求聯邦法院同意撤銷一項命令，該命令是要該州設立第二個非裔占多數或接近多數的國會選區。

南卡羅來納州由共和黨主導的州議會8日召開會議，討論一項提案，該提案旨在制定新的選區畫分方案，使共和黨有機會贏得該州全部七個眾院席位。

田納西州7日通過了一項法律，制定了新的眾院選區畫分方案，將孟菲斯一個非裔占多數的選區分割。這將使共和黨有很大機會贏得該州全部九個眾院席位。

根據估算，不考慮阿拉巴馬州、路易斯安那州和南卡羅來納州可能進行的選區畫分方案，總體而言，在這一波選區重畫行動下，共和黨可能在期中選舉獲得新增八個席位的優勢。　　

有多個州正重畫國會議員選區，圖為密西西比州律師檢視該州選區重畫地圖。(美聯社)
有多個州正重畫國會議員選區，圖為密西西比州律師檢視該州選區重畫地圖。(美聯社)

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