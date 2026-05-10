各州選區重畫 12天內連3敗 民主黨人連聲抱怨

共和黨目前在聯邦眾院僅維持微弱多數地位，形成寸土必爭局面。民主共和兩黨趕在期中選舉前，各自提出重畫選區方案期望爭取更多席次，以致僵持不下。不過這個僵局終於給打破，民主黨12天內三度遭遇挫敗，共和黨在眾院獲得顯著結構性優勢，民主黨人一片哀嚎。

綜合紐約時報、網媒Axios等報導，共和黨的結構性優勢，先是聯邦最高法院裁定基於種族因素畫分國會選區違憲，為共和黨在南部各州大開重畫選區方便之門，有望再增加四到五個席位。

而維吉尼亞州最高法院8日推翻該州4月公民投票通過的選區重畫案，使民主黨增加四席的希望落空。相反佛州當時為抗衡維州推出的重畫選區方案則板上釘釘，可望為共和黨新增四席。在這樣的結果下，優勢傾向共和黨一邊。

其中一名民主黨籍眾議員在維州最高法院作出裁決後大聲抱怨；眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)誓言將「採取一切手段推翻這一令人震驚決定。」

紐約時報分析，在這樣的優勢下，即使共和黨在期中選舉的普選票輸掉2.5個百分點，仍然可以依靠議席的多數，繼續贏得眾院的控制權。

川普總統目前的支持率一直低於40%，相反民主黨的民調領先優勢卻不斷擴大，因此共和黨必須透過議席的結構性優勢，在關鍵選區贏得足夠多的席位，那即使在普選中大幅落後，也有機會保住眾院的控制權。

紐約時報估計，民主黨要贏得眾院的控制權，需要在眾院的全國普選中領先最少四個百分點。

但Axios的分析認為，儘管維州最高法院的裁決，讓共和黨原本的微弱優勢擴大到了明顯優勢，然而放眼全局，到了11月的期中選舉時，對民主黨來說可能變得不是那麼重要。

因為政治及經濟環境一旦急劇轉向不利於川普及共和黨時，其中包括通貨膨脹加劇、消費者信心下降等，到時民主黨或許就不必再為重畫選區在意。

儘管民主黨大受挫敗，但維州民主黨人仍然自信能夠在期中選舉，在該州四名共和黨籍眾議員裡，最少擊敗一人甚至兩人。