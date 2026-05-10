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中諜疑偽裝成諮詢機構欲收買國會幕僚 詢問美敏感資訊

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導

去年12月，一名自稱克里斯·陳(Chris Chen)的男子聯繫了眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Chinese Communist Party)的一名幕僚，並提出誘人條件，聲稱只需要同意每隔一周打一次電話，分享委員會的工作以及美國對華外交政策的資訊，就能賺到1萬元甚至更多錢。該名國會助理並未切斷聯繫，而是同意繼續與陳先生交談，錄製了一系列通話來進一步了解陳先生的策略和興趣。

紐約時報取得這些通話的文字紀錄以及部分錄音，委員會結論是陳先生並非所謂常駐新加坡的商業顧問，而更可能是一名正尋找招募對象的中國情報官員或外包人員。紀錄顯示，陳先生是一個意志堅定、有時甚至有些急躁的人，渴望贏得目標信任並儘快展開工作。陳先生在節日問候的同時，也會提出關於越南和墨西哥製造業、委內瑞拉石油業未來發展的許多複雜問題。

陳先生12月17日的首封電郵介紹自己是「NimbusHub Strategic Consulting」的員工，總部位於香港。該公司網站設計簡陋，聲稱「為客戶提供應對複雜全球環境所需的工具及知識」。這位國會幕僚故意回覆有興趣拓展諮詢，陳先生立刻積極回應，在後續的郵件和電話中表示願意彈性調整工作安排，並急於支付款項，1月一次通話中表示「我可以先付2000元預付款，最好是未來幾天內就付清，以確保工作能順利啟動。」

陳先生有時似乎特別想知道美國高官對中國公開意圖有何看法，例如中國承諾購買美國大豆，或者中國放鬆管制稀土礦產等，曾問「所以如果中國明年重新實施管制，你們有什麼替代方案嗎？」

有線索顯示他的公司可能是中國間諜機構的障眼法，OpenAI在2月一份報告指出，一些用戶曾利用ChatGPT生成偽裝為NimbusHub員工的電郵草稿，收件人同樣是美國政府官員、從事商業及金融政策之分析人士，試圖提供付費諮詢服務以換取資訊。

在與陳先生聯繫約兩個月後，該委員會便將本案移交給聯邦調查局(FBI)。FBI拒絕評論是否已展開調查，但表示一直在追蹤中國的情蒐活動。

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