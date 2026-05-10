「跑道有屍體」行人擅闖丹佛機場 被航機吸入引擎身亡

丹佛國際機場8日深夜發生路人擅闖機場跑道、遭飛機撞死事故。機場當局證實，邊疆航空(Frontier Airlines)4345航班8日晚間11時19分(美東時間9日凌晨1時19分)準備飛往洛杉磯時，在跑道上撞倒一名路人，飛機引擎隨後起火並中止起飛，火勢後來被撲滅，乘客與機組人員當場疏散。聯邦航空管理局(FAA)正著手調查。

美國廣播公司報導，被撞者「至少部分被飛機引擎吞噬」(at least partially consumed)，引發短暫火災。另有報導指，被撞者部分肢體與引擎連結在一起。

邊疆航空班機8日晚在丹佛國際機場起飛時在跑道上發生意外，一人死亡，飛機安然。圖為該班機在機場進行維修安檢。(美聯社)

事發2分鐘前 翻牆闖跑道

丹佛國際機場(Denver International Airport)指出，該路人在事故發生約兩分鐘前跨越圍籬闖入機場，被撞後當場死亡。死者身分尚未公開，據信並非機場員工。機上有12人受輕傷，其中5人送醫。航空公司和機場當局表示，他們對此事件「深感悲痛」。

邊疆航空聲明表示，該空中巴士A321窄體客機載有224名乘客和7名機組人員，「該飛機在起飛過程中撞到跑道上的一名路人；機艙內出現煙霧，飛行員中止起飛。所有人員透過滑梯撤離。」目前尚不清楚引擎起火是否與碰撞有關。

引擎失火 機上冒出煙霧

空中交通管制ATC.com的音訊，記錄了邊疆航空班機在跑道上撞到該名路人的瞬間。

機師告訴丹佛機場塔台：「塔台，邊疆航空4345，我們正在跑道上停下。呃，我們撞到了人。引擎著火了。」當被問到機上有多少人時，該機師答道：「機上共有231人。有人在跑道上行走。」

「塔台，邊疆航空4345，我們在跑道上停了下來。呃，我們撞到人了……引擎著火了，」根據空管錄音，機師說道。

他回憶說看到「有人在跑道上行走」。

「跑道上有肢體，我認為飛機撞到了人，」這名空管人員在飛行通訊中證實道，TMZ網站率先報導了此事。

「跑道上似乎有一具屍體，」一名員工補充道。 這名身分不明的罹難者部分被卡在飛機的一個引擎內，導致機艙內充滿煙霧。

「飛機裡有煙霧，我們要在跑道上疏散，」機師地告訴空管員。隨後，丹佛消防局趕到現場，撲滅了火災。

邊疆航空班機8日晚在丹佛國際機場起飛時在跑道上發生意外，一人死亡，飛機安然。圖為該班現場人員Jack Estenssoro提供的照片，顯示機上乘客從滑梯滑下，驚險逃生 。(美聯社)

A321受損引擎 留有血跡

官員向美國廣播公司(ABC)證實，該被撞路人至少有部分身體，被邊疆航空班機的引擎吞噬。在社群媒體流傳的照片顯示，這架空中巴士A321的受損引擎可以看到血跡。

運輸部長達菲(Sean Duffy)9日在社媒X平台發文寫道：「一名擅闖者突破丹佛國際機場保全，蓄意翻越圍籬，跑上跑道。任何人都不該擅闖機場。」

丹佛國際機場已將全案通知國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)；發生事故的17L跑道一度關閉，以進行調查；該跑道在9日上午11時左右重新開放。