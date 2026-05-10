美籍神祕男開價20萬 誘簽「格陵蘭入美」請願書

一名美國男子日前在格陵蘭首府努克搭計程車時，向司機提出一項離奇提議：只要在支持格陵蘭加入美國的請願書上簽名，就有機會獲得20萬美元。當地警方已展開調查，事件也再次牽動格陵蘭對美國政治活動的敏感神經。

紐約時報報導，該名計程車司機表示，6日他在努克市中心一家飯店外載到一名年長男子，原以為對方只是普通旅客。男子手上拿著一疊文件，以美國口音自稱是來自拉斯維加斯的克里夫（Cliff）。

司機說，對方上車後不久便問他：「你想賺20萬美元嗎？」並表示任何格陵蘭人只要在他手上的請願書簽名，同意加入美國即可。司機婉拒，放男子在另一家飯店下車後，隨即報警。

這項提議看似荒謬，也幾乎不可能成功。多數格陵蘭人已表明毫無意願當美國人。不過，事件仍在努克引發騷動，原因是美國總統川普一再威脅要併吞這座島，近來也有人指控美國在格陵蘭從事祕密活動。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在臉書發文回應：「我們的未來不是在計程車裡談判。這不是對待一個民族的方式，也不是談論一個國家的方式。」

根據格陵蘭媒體報導，這名神秘男子也曾向其他人提出類似提議。社群媒體流傳的照片顯示，他身穿深色西裝，手拿寫字板，與多名格陵蘭人交談；另一張照片則拍到他正與兩名警員說話。

格陵蘭報紙「塞爾米特西亞克」報導，男子自稱是86歲的史丹利（Clifford Stanley），表示是自行行動，並非受川普政府指使。他說，自己只是想「調查外界對美國接管格陵蘭的支持度」。

目前也不清楚史丹利如何提出20萬美元這個數字。他稱這筆錢不會由他支付，而會來自美國，甚至可能透過中東盟友協助提供。

川普政府官員曾暗示，美國可以向格陵蘭人支付6位數美元款項，以爭取他們支持。