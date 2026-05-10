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邁阿密附近發生船隻爆炸事故 11人送醫

中央社／ 邁阿密9日綜合外電報導

美國佛羅里達州邁阿密（Miami）附近今天發生船隻爆炸事故，當地官員表示，至少有11人受傷送醫。

美聯社報導，根據佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）提供的初步消息，一艘在比斯肯灣（Biscayne Bay）、靠近霍洛弗沙洲（Haulover Sandbar）的包租船發生爆炸，造成乘客受傷。

邁阿密達德消防救援局（Miami-Dade Fire Rescue）發布聲明指出，超過20個救援單位於下午12時48分左右趕赴現場，發現有多名傷者，共11人送醫。

目前相關單位尚未公布傷者的最新狀況。

佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會表示，已經展開相關調查工作。

美國海岸防衛隊也參與了這次緊急救援行動。

路透社報導，目前官方尚未公布事故原因。不過，一名在船上的人士向「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）表示，事故可能與瓦斯外洩有關。

邁阿密 爆炸 野生動物

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