邁阿密附近發生船隻爆炸事故 11人送醫

最高法院上月29日裁決削弱了聯邦「投票權法」(Voting Rights Act)對少數族裔的保護，維吉尼亞州高等法院8日裁決讓關鍵的維州民主黨國會選區重畫案無效；兩項裁決讓共和黨在全國各州火熱進行的國會選區重畫戰中，占據上風。目前，共和黨人認為他們可以透過新選區多贏14席，民主黨人則認為他們可以透過新選區贏得6席。

2026-05-09 14:27