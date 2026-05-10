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擅闖者闖跑道遭撞死 美客機起火乘客滑梯逃生

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

一架邊疆航空班機昨晚在美國丹佛國際機場準備起飛時，在跑道上撞到1名擅闖禁區者，該名人士當場死亡，飛機發動機隨後起火，現場一片混亂，相關驚恐畫面也陸續在網路流傳。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，丹佛國際機場（Denver International Airport）證實，邊疆航空（Frontier Airlines）編號4345、原定飛往洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）的班機，於當地晚上11時19分左右通報撞擊到人，之後發動機起火，但火勢很快被撲滅。

機場官員表示，死者在事發前約2分鐘突破機場圍欄闖入跑道，初步研判並非機場員工。

有乘客疑似拍下飛機起飛過程中撞擊的瞬間，並上傳社群媒體。影片中可聽見巨響，接著機艙內傳出乘客驚叫聲。

機上乘客塔蘭基（Nikil Thalanki）向NBC地方電視台KUSA表示，機輪短暫離地後又落回跑道，隨後發生火災。

他說：「濃煙充滿整個客艙，真的很難呼吸。他們叫我們坐好等待，大概兩、三分鐘，也可能四分鐘，接著才打開緊急出口。」

另一位乘客瓦雷拉（Franco Valera）向KUSA表示，他聽到巨響後，往窗外看就看到發動機著火。

他說：「當大家尖叫、有人站起來的時候，我只是想讓自己冷靜下來。這真的蠻可怕的。」

目前不清楚發動機起火是否與撞擊事件有關。

邊疆航空表示，這架窄體空中巴士A321（AirbusA321）載有224名乘客與7名機組員，事故發生後機師中止起飛，乘客隨後透過緊急滑梯撤離。

丹佛機場表示，12人通報輕微受傷，其中5人送醫治療。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在社群平台X證實這起事件，他寫道：「一名擅闖者突破丹佛國際機場安全設施，蓄意攀越圍欄並跑上跑道。」

達菲寫道：「從頭到尾都不該有人擅闖機場。」

社群媒體

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