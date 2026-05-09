美機場傳飛機起飛撞到人「身體被吸入發動機」起火 機上224乘客急疏散

根據機場當局和媒體報導，美國科羅拉多州丹佛國際機場昨天深夜發生意外，一架班機起飛途中在跑道撞上一名「路人」，導致機上至少一名乘客受傷，班機因此緊急中止起飛。

美聯社報導，機場和航空公司皆未透露該名「路人」的狀況。

法新社報導，丹佛國際機場（Denver International Airport）在聲明中指出，邊疆航空（Frontier Airlines）4345航班於晚間11時19分左右通報「在起飛時撞上一名路人」。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）引述未具名官員報導，被撞的人「遭到其中一具發動機至少部分吸入」。發動機是否受損及「路人」在事發後的狀況暫不得而知。

機場表示，當時「發動機曾短暫起火」，丹佛消防局（Denver Fire Department）很快予以撲滅。

根據航管通話錄音，機師曾告訴航空管制員：「我們停在跑道上，我們剛撞到一個人，一具發動機起火…有一個人在穿越跑道。」

機場在社群平台X上表示，緊急應變人員抵達現場，接駁乘客返回航廈。ABC報導，至少有一名乘客受到輕傷。

邊疆航空告訴法新社，這架空中巴士A321（AirbusA321）原定飛往洛杉磯國際機場（Los AngelesInternational Airport）。

邊疆航空在聲明中指出：「機艙內曾出現煙霧，機師因此中止起飛。乘客隨後經滑梯安全撤離，以防萬一。」

航空公司表示，當時機上有224名乘客和7名機組人員。

機場指出，已經通知國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board）；丹佛國際機場17L跑道於調查期間將持續關閉。