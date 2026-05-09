快訊

獨／警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後…竟「直接放人」涉縱放人犯

美機場傳飛機起飛撞到人「身體被吸入發動機」起火 機上224乘客急疏散

傳台人遊浙江勸「別插隊」竟遭毆打倒地 2陸女囂張揮包嗆：快報警啊

聽新聞
0:00 / 0:00

美機場傳飛機起飛撞到人「身體被吸入發動機」起火 機上224乘客急疏散

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
邊疆航空（Frontier Airlines）4345航班於晚間11時19分左右通報「在起飛時撞上一名路人」。 示意圖，非當事飛機。圖／美聯社
邊疆航空（Frontier Airlines）4345航班於晚間11時19分左右通報「在起飛時撞上一名路人」。 示意圖，非當事飛機。圖／美聯社

根據機場當局和媒體報導，美國科羅拉多州丹佛國際機場昨天深夜發生意外，一架班機起飛途中在跑道撞上一名「路人」，導致機上至少一名乘客受傷，班機因此緊急中止起飛。

美聯社報導，機場和航空公司皆未透露該名「路人」的狀況。

法新社報導，丹佛國際機場（Denver International Airport）在聲明中指出，邊疆航空（Frontier Airlines）4345航班於晚間11時19分左右通報「在起飛時撞上一名路人」。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）引述未具名官員報導，被撞的人「遭到其中一具發動機至少部分吸入」。發動機是否受損及「路人」在事發後的狀況暫不得而知。

機場表示，當時「發動機曾短暫起火」，丹佛消防局（Denver Fire Department）很快予以撲滅。

根據航管通話錄音，機師曾告訴航空管制員：「我們停在跑道上，我們剛撞到一個人，一具發動機起火…有一個人在穿越跑道。」

機場在社群平台X上表示，緊急應變人員抵達現場，接駁乘客返回航廈。ABC報導，至少有一名乘客受到輕傷。

邊疆航空告訴法新社，這架空中巴士A321（AirbusA321）原定飛往洛杉磯國際機場（Los AngelesInternational Airport）。

邊疆航空在聲明中指出：「機艙內曾出現煙霧，機師因此中止起飛。乘客隨後經滑梯安全撤離，以防萬一。」

航空公司表示，當時機上有224名乘客和7名機組人員。

機場指出，已經通知國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board）；丹佛國際機場17L跑道於調查期間將持續關閉。

空中巴士 機場 航空公司 美國

延伸閱讀

美聯航客機降落紐瓦克機場前撞上高速公路燈桿

遲到7分鐘被拒登機！女暴走推撞保安還踢垃圾桶 網友斥野蠻

東航空難 美報告：駕駛艙有搏鬥 疑機師欲輕生另1人阻止

中國東航空難 專家：飛行員曾爭奪飛機控制權

相關新聞

美機場傳飛機起飛撞到人「身體被吸入發動機」起火 機上224乘客急疏散

根據機場當局和媒體報導，美國科羅拉多州丹佛國際機場昨天深夜發生意外，一架班機起飛途中在跑道撞上一名「路人」，導致機上至少...

勞資談判陷僵局 紐約長島鐵路5月16日罷工在即

長島鐵路(LIRR)勞資談判陷入僵局，隨著16日(周六)潛在罷工期限逼近，大都會運輸署(MTA)管理層與工會團體針對員工薪酬水平展開激烈對抗。MTA表示，目前受威脅影響的員工薪資已位居全美通勤鐵路之冠；工會則反駁強調，紐約高昂的生活開支使現有薪資優勢名存實亡；雙方僵持不下，恐衝擊數十萬通勤族。

選區重畫戰 國會眾院席次共和黨估多拿14席 民主黨增6席

最高法院上月29日裁決削弱了聯邦「投票權法」(Voting Rights Act)對少數族裔的保護，維吉尼亞州高等法院8日裁決讓關鍵的維州民主黨國會選區重畫案無效；兩項裁決讓共和黨在全國各州火熱進行的國會選區重畫戰中，占據上風。目前，共和黨人認為他們可以透過新選區多贏14席，民主黨人則認為他們可以透過新選區贏得6席。

食藥局長不受控惹怒白宮且施政多爭議 被川普開除

華爾街日報8日報導，知情人士表示，川普總統已經批准開除食品及藥物管理局(FDA)局長馬卡里(Marty Makary)的計畫，衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)手下將流失另一名高層官員。

「民主感知」民調：美全球形象連2年下跌 好感度首輸俄

根據8日最新發布的「民主感知指數」調查顯示，美國在全球的形象連續兩年下滑，甚至首度跌破俄羅斯。這項由丹麥智庫發起的民調指出，川普政府的對外政策嚴重衝擊北大西洋公約組織（NATO）盟友關係，導致美國被視為全球主要威脅之一，讓美國與北約組織的盟友關係極度緊張。

「從未曝光」UFO檔案上線！美軍拍到八角星物體 川普要大家自己看

美國國防部8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，並稱此舉展現國防部致力提升透明度。其中包括一段神秘影片，似乎拍到一個奇特的「八角星形」物體數年前在空中移動。不過，共和黨籍前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）批評，這只是轉移注意力的宣傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。