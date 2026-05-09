食藥局長不受控惹怒白宮且施政多爭議 被川普開除

華爾街日報8日報導，知情人士表示，川普總統已經批准開除食品及藥物管理局(FDA)局長馬卡里(Marty Makary)的計畫，衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)手下將流失另一名高層官員。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)外科醫師出身的馬卡里，因經常上電視倡議「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)而聞名。不過出任食藥局局長之後歷經多起風波，電子菸、墮胎、藥物等政策都曾引發爭議。其他政府主管認為他難以駕馭食藥局，馬卡里還常跟衛生官員甚至白宮發生爭執。

馬卡里掌理的食藥局因為政府效率部(DOGE)主導裁員而受影響，食藥局高層人事則是頻傳異動。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任摩納瑞(Susan Monarez)2025年夏天遭到開除，衛生部副部長歐尼爾(Jim O'Neill)今年2月被調職，馬卡里的離開將成為小甘迺迪手下最新一名丟官的衛生高層。

摩納瑞因未配合小甘迺迪的疫苗政策而遭開除，歐尼爾則因不善於溝通且難融入衛生部而調職。

不過，報導指出，川普開除馬卡里的計畫尚未拍板，仍可能出現變動。

消息人士說，政府高層官員愈來愈認為馬卡里不適任，理由除了食藥局連續數月動盪，來自製造業的投訴聲浪也不斷升高。

知情人士指出，馬卡里在電子菸等問題上，逐漸被其他政府官員視為「不受控分子」(rogue agent)；小甘迺迪去年曾考慮安排他人掌理食藥局，把馬卡里架空。

馬卡里核准調味電子菸與其他尼古丁產品動作不夠快，則讓川普感到不滿。

今年2月，馬卡里擔心因水果風味恐將鼓勵青少年吸食電子菸，拒絕核准洛杉磯製造商Glas生產的藍莓、芒果口味電子菸，後來在川普壓力之下予以批准。

「美國蘇珊安東尼反墮胎」(Susan B. Anthony Pro-Life America)組織主席丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)最近呼籲開除馬卡里，因為他為墮胎藥學名藥放行。