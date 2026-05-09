快訊

走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

去澎湖獨旅會怪嗎？她想衝花火節超猶豫 過來人曝真實感受

札哈．哈蒂遺作成地標！「淡江大橋」團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

聽新聞
0:00 / 0:00

「從未曝光」UFO檔案上線！美軍拍到八角星物體 川普要大家自己看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，其中一段紅外線影片似乎是2013年拍到一個奇特的「八角星形」物體漂浮於空中。照片翻攝：war.gov/ufo
美國國防部8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，其中一段紅外線影片似乎是2013年拍到一個奇特的「八角星形」物體漂浮於空中。照片翻攝：war.gov/ufo

美國國防部8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，並稱此舉展現國防部致力提升透明度。其中包括一段神秘影片，似乎拍到一個奇特的「八角星形」物體數年前在空中移動。不過，共和黨籍前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）批評，這只是轉移注意力的宣傳。

五角大廈表示，這批資料將「存放」於 war.gov/ufo，並將陸續公布更多檔案。五角大廈還稱：「歷史上沒有任何總統或政府，曾在UAP透明化方面做到這種程度。」國防部所稱的UAP（unidentified anomalous phenomena，不明異常現象），一般大眾通常稱為UFO（不明飛行物）。

首批公開的檔案為畫面模糊的靜態影像，看起來可能代表任何東西。其中一張畫面顯示螢幕上出現一群點狀物；另一張則出現幾個形狀奇特的物體。另外，一段紅外線影片似乎拍到一個奇特的「八角星形」物體。

這段長約兩分鐘的影片由美國中央司令部（US Central Command）人員提交，據稱是由「美軍平台上的紅外線感測器」拍攝。根據公開檔案，畫面中的物體於2013年出現，並似乎漂浮於空中。

網站說明寫道：「這段影片顯示一個類似八角星的對比區域，突出部分長短交錯。」網站同時警告，相關說明僅供資訊用途，「讀者不應將說明中的任何部分，解讀為分析判斷、調查結論或事實認定。」

美國總統川普在真實社群表示，此次公開檔案是在兌現對民眾的承諾。他寫道：「過去幾屆政府未能在這個議題上保持透明，如今透過這些新文件與影片，人民可以自己看看，『到底他X的發生了什麼事？』（WHAT THE HELL IS GOING ON?）」

不過，曾是川普盟友、如今已公開鬧翻的葛林批評，川普政府一邊進行海外戰爭，一邊公布UFO檔案，只是「『快看這個閃亮東西』式的宣傳」。她寫道：「除非他們真的把活生生的外星人帶出來、展示測試中的UFO，或者乾脆承認大家其實早就知道那是什麼，不然我這個周五還有更重要的事情要做。」

UFO 五角大廈 國防部 美軍 川普

延伸閱讀

五角大廈公布首批UFO機密檔案 目擊記錄溯至1940年代

衛星分析 華郵：美軍戰損遠超官方說法

美退將示警：北京借鏡烏、伊戰事 強化台海衝突資訊戰

美軍封鎖沒川普誇的有效？華郵：CIA評估伊朗恐還能再撐3到4個月

相關新聞

「從未曝光」UFO檔案上線！美軍拍到八角星物體 川普要大家自己看

美國國防部8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，並稱此舉展現國防部致力提升透明度。其中包括一段神秘影片，似乎拍到一個奇特的「八角星形」物體數年前在空中移動。不過，共和黨籍前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）批評，這只是轉移注意力的宣傳。

五角大廈公布首批UFO機密檔案 目擊記錄溯至1940年代

美國戰爭部今天公布首批先前被列入機密的不明飛行物（UFO）通報目擊檔案，最早可回溯自1940年代。這項行動是一些美國人數...

美國人願年砸184萬買「安心感」 調查曝：願拿全年收入換內心平靜

在高通膨、裁員潮與國際局勢動盪夾擊下，「安心感」似乎已成現代人最奢侈的商品。美國一項最新調查發現，當地民眾平均願意每年花5.7萬美元（約新台幣178萬元），只為換取內心平靜與安全感，金額幾乎接近一般民眾的全年收入。

美國公布新反恐戰略 批歐洲1舉措淪恐怖主義溫床

美國總統川普政府6日公布新的反恐戰略，指控歐洲因大規模移民而淪為恐怖主義的「溫床」。這份戰略也聚焦於剷除「暴力左翼極端分子」，包括「激進的跨性別支持」團體。

從醬油到外賣盒…亞太裔對現狀深度焦慮 49%盼解決通膨

2026年世局動盪，戰爭推升油價，民眾生活開支與醫療壓力顯著增加。亞太裔數據中心(AAPI Data)與美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)的聯合民調揭示，亞太裔社群對現狀充滿深度焦慮。數據顯示，亞裔民眾對未來一年的經濟與政府效能缺乏信心，其中對通膨的擔憂程度更遠超全美平均水平。

田州通過選區重畫 非裔多數區一分三 共和黨可望加1席

田納西州共和黨主導的州議會，7日在一片激烈的抗議聲中通過國會眾議院選區重畫方案，共和黨籍州長比爾·李伊(Bill Lee)也迅即簽署，成為期中選舉前第九個重畫選區的州，將有利共和黨多取一個議席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。