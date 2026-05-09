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五角大廈公布首批UFO機密檔案 目擊記錄溯至1940年代

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國戰爭部今天公布首批先前被列入機密的不明飛行物（UFO）通報目擊檔案，最早可回溯自1940年代。這項行動是一些美國人數十年來的訴求。

法新社報導，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）在聲明中表示：「這些藏在機密分類下的檔案，長期以來讓外界有正當理由不斷揣測；現在該是讓美國人民親自看看的時候。」

美國戰爭部這次在官方網站公布160多份檔案，並以「不明異常現象」（Unidentified AnomalousPhenomena，UAP）作為UFO的正式名稱。

其中1份1947年12月的檔案，內容是一系列目擊「飛行圓盤」（flying disc）的通報資料。

另份標示為「最高機密」的1948年11月美國空軍情報報告，內容是「不明飛行器」和「飛行茶碟狀物」（flying saucer）的目擊通報資料。

還有1份檔案紀錄2023年發生的1起事件，當時有3組聯邦執法特別探員不約而同描述「看見天空中有數個橘色『球體』釋放或發射一些較小的紅色『球體』」。

美國總統川普（Donald Trump）2月指示聯邦機關開始確認美國政府內與UFO和外星人有關的檔案，並予以公布。他當時表示，這項行動是基於外界對於這些資料展現極大關注度。

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