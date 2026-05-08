美國人願年砸184萬買「安心感」 調查曝：願拿全年收入換內心平靜

在高通膨、裁員潮與國際局勢動盪夾擊下，「安心感」似乎已成現代人最奢侈的商品。美國一項最新調查發現，當地民眾平均願意每年花5.7萬美元（約新台幣178萬元），只為換取內心平靜與安全感，金額幾乎接近一般民眾的全年收入。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項針對2000名美國成年人的調查顯示，受訪者平均家庭年收入約7.9萬美元（約新台幣247萬元），但如果能保證生活穩定、沒有突發危機，多數人願意拿出近四分之三收入「買安心」。

其中，美國人最願意花錢避免的，是「買不起生活必需品」。受訪者平均願意每年支付2.1萬美元（約新台幣65萬元），確保自己買得起食物與藥物。其次則是避免失業，平均願意支付1.98萬美元（約新台幣62萬元）；至於「不必擔心突然冒出高額醫療帳單」，則值1.64萬美元（約新台幣51萬元）。

心理學家馬丁（Jenny Martin）分析，這種現象其實反映的是長期焦慮與不安全感。她指出，當醫療、工作與生活成本都變得難以預測，人類的大腦會長期處於「威脅警戒模式」，因此人們渴望的其實不是奢侈的生活，而是可預測性與穩定。

更殘酷的是，很多人連「買安心」的能力都沒有。調查顯示，47%受訪者認為花錢換取安心是值得的，但其中41%坦言，自己根本負擔不起。

另一項研究甚至發現，美國人平均在領薪水後兩天內，就會花掉將近一半薪資。剩下的錢必須撐完整個月，幾乎沒有存款空間。約17%的人表示，自己每天都處於財務焦慮中，還有28%認為，如今要獲得內心平靜，比五年前更困難。

不過馬丁也提醒，「安心感」未必只能靠金錢購買。她建議，減少接觸讓人焦慮的新聞、建立固定生活儀式感、規律運動，都能幫助大腦降低焦慮。