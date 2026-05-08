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美媒：CEO隨行團縮水 川普本人是最大對中鴿派

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普下週訪問中國，據報企業CEO隨行團規模縮水，反映政府內部對中經濟政策分歧及預期「川習會」成果有限。一名親近白宮人士稱川普本人是政府內最大對中鴿派。

美國政治新聞網站Politico報導，一名親近白宮的人士說：「本屆政府內最大的對中鴿派就是總統。他一向聚焦與中國達成協議。他就是這樣的人，他要的就是協議。」

路透社引述5名消息人士中的3人說法提到，川普2017年訪問中國時有29位高階主管隨行，如今白宮和財政部考慮邀請約12家美國企業代表。

路透社未能證實受邀企業代表隨行的完整名單。美國媒體Semafor報導，受邀於14日至15日訪中的企業高層包含輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、 花旗集團（Citigroup）及波音（Boeing）等企業執行長（CEO）。

兩名消息人士說，這些CEO將與川普一同參加由中國國家主席習近平舉辦的國宴。

他們表示，邀請函發得異常倉促，部分原因是川普政府內部對CEO代表團規模和邀請對象存在分歧。

Politico引述兩名知情人士說法報導，近幾週來政府官員傳閱一份可能隨行的名單草案，列出大約24家公司高階主管。然而美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）和一些官員力主將人數砍半。

美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）地緣政治策略專家古瓊（Reva Goujon）表示：「小型CEO代表團如果能與實際讓步及談判重點一致，倒是說得通…葛里爾顯然很謹慎，不希望外界抱持過高期待。」

川普政府內部就企業代表團規模角力，僅是官員試圖在美中商業關係中取得微妙平衡的跡象之一。川普希望宣傳與外國達成巨額投資協議，但與華府日益形成中資威脅國安的共識相互矛盾。

代表團最終人數仍可能變動，預計政府將在本週末前確定名單。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中強調，川普和高層官員在行程計畫方面沒有分歧。

川普 習近平 白宮

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