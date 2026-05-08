美國公布新反恐戰略 批歐洲1舉措淪恐怖主義溫床

美國總統川普政府6日公布新的反恐戰略，指控歐洲因大規模移民而淪為恐怖主義的「溫床」。這份戰略也聚焦於剷除「暴力左翼極端分子」，包括「激進的跨性別支持」團體。

中央社引述法新社報導，川普的保守派政府正加強對反對派人士的政治攻擊。

這份戰略也進一步將美洲的販毒集團置於反恐行動的核心。

據路透報導，作為華府所稱反毒行動一環，美國已摧毀數十艘船隻；這場行動包括今年推翻委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）。

反恐協調官高卡（Sebastian Gorka）表示：「我們的新反恐戰略首要任務，是藉由癱瘓販毒集團的行動，來瓦解半球性的恐怖威脅，直到這些組織失去能力，無法將毒品、成員及人口販運受害者帶入美國。」

然而，這份文件措詞最強烈的部分是針對歐洲；當地擁有眾多美國盟友，這些國家看到歐洲再次成為川普政府的針對目標，勢必會大感震驚。

戰略內容指出：「眾所皆知，組織嚴密的敵對團體利用開放邊界與相關的全球主義理想。這些外來文化成長愈快、現行的歐洲政策持續愈久，就愈能保證恐怖主義的發生。」

這份由高卡主導的戰略提到：「作為西方文化與價值的發源地，歐洲必須立即行動，停止自甘墮落。」高卡曾被指控與極右翼團體有關聯。

幾個月前，川普先前的國家安全戰略指稱歐洲因移民而面臨「文明抹除」的風險。

川普最近也猛烈抨擊歐洲的北大西洋公約組織（NATO）盟友，因北約未能協助他對伊朗的戰爭。

左翼團體是這位共和黨總統政府的主要關注對象。這份戰略將目標鎖定所謂的「暴力左翼極端分子，包括無政府主義者和反法西斯主義者」。

戰略稱，美國的反恐工作將「優先快速識別和消除那些意識形態反美、激進支持跨性別和無政府主義的暴力世俗政治團體」。

文中特別點名川普盟友、保守派影響力人物柯克（Charlie Kirk）遇害一案，並稱兇嫌是一名「擁護極端跨性別意識形態的激進分子」。