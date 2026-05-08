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芝加哥歐巴馬總統中心6/19開幕 他獻給未見當選的亡母

世界日報／ 綜合報導
位於芝加哥的「歐巴馬總統中心」將於6月19日「六月節當天對外開放。(美聯社)
位於芝加哥的「歐巴馬總統中心」將於6月19日「六月節當天對外開放。(美聯社)

前總統歐巴馬籌備多年的「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)將於6月19日「六月節」(Juneteenth)當天，在芝加哥南區傑克森公園(Jackson Park)對外開放。歐巴馬表示，這間圖書館將獻給未能親眼見證他成為美國總統的母親。

歐巴馬在6日播出的國家廣播公司新聞網(NBC News)今日秀(TODAY)節目訪談期間表示，園區內設有一處特別獻給亡母安‧鄧納姆(Ann Dunham)的水景陽台，那是他心中最珍視的角落之一。

歐巴馬透露，這座以母親名字命名的水景設計，會是孩子可以盡情玩水、嬉戲之處。他說：「這是一個專為兒童設計的噴泉，幼童可以在裡面跑來跑去、玩耍嬉戲，她很喜歡小孩。」

鄧納姆畢生致力於攻讀學位，積極倡導教育與社區服務，1995年辭世，享年52歲。2008年，歐巴馬當選美國史上首位非裔總統。

歐巴馬說：「我的母親沒能親眼見證我當上總統，但她的精神體現在我擔任總統的各個層面，她是一位善良的人，她相信要為他人著想，而不是只顧自己。」

歐巴馬補充說道，無論是尊重來自各種背景的對象，還是傾聽並學習他們的價值觀，這些都是他從母親身上學到的智慧。

歐巴馬期待這座噴泉成為園區開幕時熱鬧亮點，但也設想未來能靜靜地緬懷母親。他說：「也許20年後，人們都不認得我了，我就可以坐在那裡，看著孩子們在美好的夏日時光，穿梭在飛濺的噴泉水花之間。我知道，她會很開心。」

園區內的總統圖書館2021年動工，近期才準備開放，門票已於5月6日開始預售，票價15元到30元。歐巴馬笑說：「這個園區占地19英畝，裡面有一座博物館紀錄我的總統任期，還會展出妻子蜜雪兒的一些禮服，那無疑會是最受歡迎的展品。」

對於歐巴馬總統中心的期許，歐巴馬希望該中心能成為培育下一代美國公民理念的場所。他說：「我的目標是創造一座活生生的里程碑，不是為我個人而建，而是為美國的公民理念而打造。」

歐巴馬總統中心的地點對歐巴馬夫婦而言意義非凡，他們早年在芝加哥一家律師事務所結識，且都曾策畫南區的社區活動。

中心內設有芝加哥公共圖書館、社區聚會空間、錄音室、兒童遊樂場、社區花園，以及向這位籃球迷總統致敬的籃球場，另有禮堂供演講與青年公民領袖聚會。

位於芝加哥的「歐巴馬總統中心」將於6月19日「六月節當天對外開放。(美聯社)
位於芝加哥的「歐巴馬總統中心」將於6月19日「六月節當天對外開放。(美聯社)

位於芝加哥的「歐巴馬總統中心」將於6月19日「六月節當天對外開放。(美聯社)
位於芝加哥的「歐巴馬總統中心」將於6月19日「六月節當天對外開放。(美聯社)

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