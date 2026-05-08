快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

田州通過選區重畫 非裔多數區一分三 共和黨可望加1席

世界日報／ 綜合報導
田納西州共和黨人重新畫分選區，奪走了非裔占多數的選區；民主黨州眾議員賈斯汀‧瓊斯在議會大廈焚燒一張印有邦聯旗幟及「我們絕不回頭」的標語牌。(路透)
田納西州共和黨人重新畫分選區，奪走了非裔占多數的選區；民主黨州眾議員賈斯汀‧瓊斯在議會大廈焚燒一張印有邦聯旗幟及「我們絕不回頭」的標語牌。(路透)

田納西州共和黨主導的州議會，7日在一片激烈的抗議聲中通過國會眾議院選區重畫方案，共和黨籍州長比爾·李伊(Bill Lee)也迅即簽署，成為期中選舉前第九個重畫選區的州，將有利共和黨多取一個議席。

綜合美聯社等媒體報導，這個重畫選區方案，是將以孟菲斯為核心、田州唯一非裔為多數的選區分拆成三個，該選區原來的代表是民主黨籍國會眾議員科恩(Steve Cohen)。原本集中在該區的民主黨支持者，被拆散至傾向支持共和黨的鄉下選區，這個方案無形中將民主黨國會代表的席次歸零，僅有的一個議席被迫得拱手給共和黨，因此受到民主黨及其支持者強烈反對。

田州這個重畫選區方案，2022年4月曾遭州最高法院以違反聯邦「投票權法」而駁回，但美國最高法院上星期裁決，推翻路易斯安納州第二個非裔占多數的選區而必須重畫後，田州重畫選區方案的法律障礙遂告消除，李伊趁勢加快步伐，5日召開州議會特別會議重新提交方案，7 日投票表決。

投票表決期間，大批示威者在議事廳旁聽席高叫口號抗議及鳴笛示威，會議秩序及場面一片混亂，部分在走廊高喊口號的抗議者遭到州警攔下。

民主黨州參議員奧利弗(Charlane Oliver)站在議事廳辦公桌上拉起橫幅抗議，其他民主黨州參議員則在議事廳前手牽手，其後集體離場抗議。共和黨人迅速投票通過後宣布休會，方案馬上提交給李伊簽署即時生效，趕在8月6日田州初選前完成立法程序。

共和黨籍州議會議長塞克斯頓(Cameron Sexton)強調，新選區的畫分是基於人口構成，而非種族元素。但民主黨人駁斥這種說法。

來自孟菲斯的民主黨籍非裔州參議員皮爾森(Justin Pearson)炮轟這個選區重畫是總統川普所授意，是白人至上主義的種族主義工具。皮爾森已確定在期中選舉競逐國會眾議員。

田州是最高法院上星期作出裁決後，第一個通過重畫國會選區方案的州，預料南部多個紅州將會仿效，路州、阿拉巴馬及南卡州已採取措施重畫選區。

田納西州共和黨人重新畫分選區，分割了民主黨支持者、非裔占多數的選區；納許維爾的示威者在議會大廈抗議。(路透)
田納西州共和黨人重新畫分選區，分割了民主黨支持者、非裔占多數的選區；納許維爾的示威者在議會大廈抗議。(路透)

田納西州共和黨人重新畫分選區，分割了民主黨支持者、非裔占多數的選區；納許維爾的示威者在議會大廈抗議。(路透)
田納西州共和黨人重新畫分選區，分割了民主黨支持者、非裔占多數的選區；納許維爾的示威者在議會大廈抗議。(路透)

延伸閱讀

重畫國會選區 阿州田州研議闖關 佛州重畫定案

佛州州長提重畫國會選區 共和黨可望眾院多4席

路州國會選區重畫遭最高院推翻 裁決結果有利共和黨選情

再爭3席次 民主黨推紐約州選區重畫

相關新聞

美國公布新反恐戰略 批歐洲1舉措淪恐怖主義溫床

美國總統川普政府6日公布新的反恐戰略，指控歐洲因大規模移民而淪為恐怖主義的「溫床」。這份戰略也聚焦於剷除「暴力左翼極端分子」，包括「激進的跨性別支持」團體。

從醬油到外賣盒…亞太裔對現狀深度焦慮 49%盼解決通膨

2026年世局動盪，戰爭推升油價，民眾生活開支與醫療壓力顯著增加。亞太裔數據中心(AAPI Data)與美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)的聯合民調揭示，亞太裔社群對現狀充滿深度焦慮。數據顯示，亞裔民眾對未來一年的經濟與政府效能缺乏信心，其中對通膨的擔憂程度更遠超全美平均水平。

田州通過選區重畫 非裔多數區一分三 共和黨可望加1席

田納西州共和黨主導的州議會，7日在一片激烈的抗議聲中通過國會眾議院選區重畫方案，共和黨籍州長比爾·李伊(Bill Lee)也迅即簽署，成為期中選舉前第九個重畫選區的州，將有利共和黨多取一個議席。

「我是美國人」 40%亞裔完全認同自己屬於美國

儘管亞裔人口已占全美人口7%，成為美國成長最快的族群之一，但最新研究顯示，仍有愈來愈多美國人將亞裔視為「外國人」，社會對於亞裔的刻板印象依舊存在。同時，也僅40%的亞裔完全認同自己屬於美國。

積欠10萬元以上高額子女撫養費 2700人護照將吊銷

國務院8日起將吊銷數千名積欠高額子女撫養費之父母的護照，首波行動針對積欠10萬元以上的對象，估計影響約2700人。

芝加哥歐巴馬總統中心6/19開幕 他獻給未見當選的亡母

前總統歐巴馬籌備多年的「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)將於6月19日「六月節」(Juneteenth)當天，在芝加哥南區傑克森公園(Jackson Park)對外開放。歐巴馬表示，這間圖書館將獻給未能親眼見證他成為美國總統的母親。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。