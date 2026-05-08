田州通過選區重畫 非裔多數區一分三 共和黨可望加1席

田納西州共和黨主導的州議會，7日在一片激烈的抗議聲中通過國會眾議院選區重畫方案，共和黨籍州長比爾·李伊(Bill Lee)也迅即簽署，成為期中選舉前第九個重畫選區的州，將有利共和黨多取一個議席。

綜合美聯社等媒體報導，這個重畫選區方案，是將以孟菲斯為核心、田州唯一非裔為多數的選區分拆成三個，該選區原來的代表是民主黨籍國會眾議員科恩(Steve Cohen)。原本集中在該區的民主黨支持者，被拆散至傾向支持共和黨的鄉下選區，這個方案無形中將民主黨國會代表的席次歸零，僅有的一個議席被迫得拱手給共和黨，因此受到民主黨及其支持者強烈反對。

田州這個重畫選區方案，2022年4月曾遭州最高法院以違反聯邦「投票權法」而駁回，但美國最高法院上星期裁決，推翻路易斯安納州第二個非裔占多數的選區而必須重畫後，田州重畫選區方案的法律障礙遂告消除，李伊趁勢加快步伐，5日召開州議會特別會議重新提交方案，7 日投票表決。

投票表決期間，大批示威者在議事廳旁聽席高叫口號抗議及鳴笛示威，會議秩序及場面一片混亂，部分在走廊高喊口號的抗議者遭到州警攔下。

民主黨州參議員奧利弗(Charlane Oliver)站在議事廳辦公桌上拉起橫幅抗議，其他民主黨州參議員則在議事廳前手牽手，其後集體離場抗議。共和黨人迅速投票通過後宣布休會，方案馬上提交給李伊簽署即時生效，趕在8月6日田州初選前完成立法程序。

共和黨籍州議會議長塞克斯頓(Cameron Sexton)強調，新選區的畫分是基於人口構成，而非種族元素。但民主黨人駁斥這種說法。

來自孟菲斯的民主黨籍非裔州參議員皮爾森(Justin Pearson)炮轟這個選區重畫是總統川普所授意，是白人至上主義的種族主義工具。皮爾森已確定在期中選舉競逐國會眾議員。

田州是最高法院上星期作出裁決後，第一個通過重畫國會選區方案的州，預料南部多個紅州將會仿效，路州、阿拉巴馬及南卡州已採取措施重畫選區。

田納西州共和黨人重新畫分選區，分割了民主黨支持者、非裔占多數的選區；納許維爾的示威者在議會大廈抗議。(路透)