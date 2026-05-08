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白宮發言人李維特喜女兒出生 槍案「讀心大師」猜中名字
白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)7日宣布喜訊，她的女兒薇薇安娜(Viviana)已經誕生。
李維特7日在社群媒體上發文表示：「5月1日，薇薇安娜(小名『薇薇(Vivi)』)加入了我們的家庭，我們的心瞬間被愛填滿。」
她寫道：「她完美而且健康，她的哥哥也正開心地適應有妹妹的新生活。我們沉浸在迎接新生兒的幸福泡泡裡，珍惜每一個時刻。」
她也感謝外界祝福：「感謝每一位在懷孕期間為我祈禱的人—我真真切切地感受到了你們的祝福。上帝是美好的。」
這是李維特與丈夫里奇歐(Nicholas Riccio)的第二個孩子。他們已有一個一歲十個月大的兒子。
在生產前不到一周，李維特出席了白宮記者協會晚宴，坐在第一夫人梅蘭妮亞身旁。當時受邀表演的「讀心大師」帕爾曼(Oz Pearlman)試圖猜出她的寶寶名字，而他寫在紙上的名字是「薇薇安」(Vivian)，白宮記者協會主席江惟嘉看到紙片上的名字時，還驚訝地張大了嘴；就在這一刻，現場人士突然騷動，察覺到有一名持槍者闖入晚宴。
川普總統在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」(60 Minutes)節目專訪時也談到：「他們當時要他猜出李維特腹中孩子的名字。」
在李維特休產假期間，白宮內閣成員輪番上陣協助主持新聞簡報會。
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