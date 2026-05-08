快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮發言人李維特喜女兒出生 槍案「讀心大師」猜中名字

世界日報／ 綜合報導
李維特發布她抱著剛出生女兒薇薇安娜的照片。(取自X@karolineleavitt)
李維特發布她抱著剛出生女兒薇薇安娜的照片。(取自X@karolineleavitt)

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)7日宣布喜訊，她的女兒薇薇安娜(Viviana)已經誕生。

李維特7日在社群媒體上發文表示：「5月1日，薇薇安娜(小名『薇薇(Vivi)』)加入了我們的家庭，我們的心瞬間被愛填滿。」

她寫道：「她完美而且健康，她的哥哥也正開心地適應有妹妹的新生活。我們沉浸在迎接新生兒的幸福泡泡裡，珍惜每一個時刻。」

她也感謝外界祝福：「感謝每一位在懷孕期間為我祈禱的人—我真真切切地感受到了你們的祝福。上帝是美好的。」

這是李維特與丈夫里奇歐(Nicholas Riccio)的第二個孩子。他們已有一個一歲十個月大的兒子。

在生產前不到一周，李維特出席了白宮記者協會晚宴，坐在第一夫人梅蘭妮亞身旁。當時受邀表演的「讀心大師」帕爾曼(Oz Pearlman)試圖猜出她的寶寶名字，而他寫在紙上的名字是「薇薇安」(Vivian)，白宮記者協會主席江惟嘉看到紙片上的名字時，還驚訝地張大了嘴；就在這一刻，現場人士突然騷動，察覺到有一名持槍者闖入晚宴。

川普總統在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」(60 Minutes)節目專訪時也談到：「他們當時要他猜出李維特腹中孩子的名字。」

在李維特休產假期間，白宮內閣成員輪番上陣協助主持新聞簡報會。

延伸閱讀

白宮記協晚宴槍擊／讀心師憶驚恐瞬間 川普目光呆滯

白宮記協晚宴為川普表演遇槍擊 「讀心師」憶驚恐瞬間

白宮發言人李維特休產假 「我不在時 你們有總統電話」

川普遇槍擊 白宮擬本周檢討總統維安、怪罪在野「妖魔化」

相關新聞

美國公布新反恐戰略 批歐洲1舉措淪恐怖主義溫床

美國總統川普政府6日公布新的反恐戰略，指控歐洲因大規模移民而淪為恐怖主義的「溫床」。這份戰略也聚焦於剷除「暴力左翼極端分子」，包括「激進的跨性別支持」團體。

從醬油到外賣盒…亞太裔對現狀深度焦慮 49%盼解決通膨

2026年世局動盪，戰爭推升油價，民眾生活開支與醫療壓力顯著增加。亞太裔數據中心(AAPI Data)與美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)的聯合民調揭示，亞太裔社群對現狀充滿深度焦慮。數據顯示，亞裔民眾對未來一年的經濟與政府效能缺乏信心，其中對通膨的擔憂程度更遠超全美平均水平。

田州通過選區重畫 非裔多數區一分三 共和黨可望加1席

田納西州共和黨主導的州議會，7日在一片激烈的抗議聲中通過國會眾議院選區重畫方案，共和黨籍州長比爾·李伊(Bill Lee)也迅即簽署，成為期中選舉前第九個重畫選區的州，將有利共和黨多取一個議席。

「我是美國人」 40%亞裔完全認同自己屬於美國

儘管亞裔人口已占全美人口7%，成為美國成長最快的族群之一，但最新研究顯示，仍有愈來愈多美國人將亞裔視為「外國人」，社會對於亞裔的刻板印象依舊存在。同時，也僅40%的亞裔完全認同自己屬於美國。

積欠10萬元以上高額子女撫養費 2700人護照將吊銷

國務院8日起將吊銷數千名積欠高額子女撫養費之父母的護照，首波行動針對積欠10萬元以上的對象，估計影響約2700人。

芝加哥歐巴馬總統中心6/19開幕 他獻給未見當選的亡母

前總統歐巴馬籌備多年的「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)將於6月19日「六月節」(Juneteenth)當天，在芝加哥南區傑克森公園(Jackson Park)對外開放。歐巴馬表示，這間圖書館將獻給未能親眼見證他成為美國總統的母親。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。