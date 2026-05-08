「我是美國人」 40%亞裔完全認同自己屬於美國

儘管亞裔人口已占全美人口7%，成為美國成長最快的族群之一，但最新研究顯示，仍有愈來愈多美國人將亞裔視為「外國人」，社會對於亞裔的刻板印象依舊存在。同時，也僅40%的亞裔完全認同自己屬於美國。

綜合國家廣播公司新聞網(NBC News)與Axios報導，亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation，簡稱 TAAF)報告指出，高達40%的美國人認為亞裔對其原籍國或祖籍地的忠誠度高於美國，去年比率為37%，該比率自2021年以來已翻倍，反映新冠疫情後反亞裔情緒升溫。此外，僅40%的亞裔完全認同自己屬於美國，遠低於白人的71%，亞裔在網路社群及居住社區中的歸屬感最低。

報告也指出，在美中貿易戰持續下，超過四分之一的美國人認為華裔美國人對美國社會構成威脅。該機構數據研究主任錢德拉塞卡蘭(Sruthi Chandrasekaran)表示：「我們正看到與黃禍(yellow peril)時期相關的刻板印象浮現，也就是將東亞裔視為一種威脅。」這種負面觀感甚至影響對美國歷史上重大民權侵害事件的看法。錢德拉塞卡蘭指出，僅44%的受訪者非常認同美國在二戰期間關押日裔美國人是錯誤的行為。

在加州橙郡出生長大的華裔居民楚朱莉(音譯，Julie Trieu)對此並不感到驚訝。她表示，「這就是無知。」自從家人去年遭到隨機攻擊後，她更加擔憂社區中長者與弱勢群體的安全，她感慨道：「當數據顯示63%的亞裔感到不安全時，我完全能感同身受。」

調查還發現，雖然亞裔被認為聰明、成功而且不需社會支持，而被視為「模範少數」(model minority)，但許多美國人卻難以說出一位著名的亞裔美國人。

錢德拉塞卡蘭說：「過去五年來，許多人始終想不出任何亞裔美國名人。大家最常提到的是成龍，但成龍根本不是美國人。」

亞裔美國人基金會執行長陳鵬程(Norman Chen)表示：「過去五年最令人擔憂的結果，是將亞裔視為效忠原籍國的觀感翻倍成長，這直接質疑了亞裔對美國的忠誠與愛國心。」他並指出，社會普遍存在的「模範少數」迷思，例如「亞裔數學好」等刻板印象，同樣具有傷害性。

即便存在偏見，仍有許多美國人支持將亞裔歷史納入學校教育。調查指出，近80%的美國人支持提升亞裔社區地位的計畫，約41%支持立法強制學校教授亞裔歷史。