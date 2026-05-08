美貿易法庭判川普全球關稅違法 但影響範圍恐有限

美國國際貿易法庭今天裁定，總統川普今年2月實施的臨時性全球關稅不符1974年貿易法的授權依據。但判決只限不能對原告企業課徵，不涉及對其他進口商，實際影響待觀察。

紐約時報指出，對於下週準備出訪中國並與中國領導人習近平談論貿易議題的川普而言，這項最新宣判又是另一大挫折。關稅預料將是川習議程中的重要話題，而這項判決勢必削弱川普手中的談判籌碼。

在這份53頁的裁定書內，貿易法庭合議庭3位法官以2比1的評議結果認定，當前尚未能達到法律所規定、足以援引1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條（Section 122）來加徵關稅的門檻。裁定書引述立法緣由，稱第122條「記錄一連串為謹慎限制總統在貿易事務上裁量權的努力」。

代表本案原告小企業的法律團體「自由正義中心」（Liberty Justice Center）訴訟主任史瓦布（JeffreySchwab）說：「第122條是在特定歷史危機背景下所通過，當時美國的貨幣與黃金儲備正處耗盡，然而當今情況並非如此。」

貿易法庭今宣告全球關稅於法無據，但法官只明確禁止聯邦向提告的小企業徵收這項關稅，實際影響可能有限，且預料川普政府勢必提出上訴。

但華爾街日報認為，雖然貿易法庭未發布全國性的禁制令，但因裁定書已認定總統越權，其他進口商大可選擇也援引這項判決向法院提告，迫使聯邦政府也難以對更多其他進口商維持這項關稅。

川普是在今年2月20日聯邦最高法院裁定總統無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅後，援引第122條祭出臨時性的全球關稅。第122條賦予政府150天內可實施最高15%關稅，之後國會才介入，川普政府想藉此爭取時間，在7月推出新的關稅政策。

路透社報導，美國國際貿易法庭（U.S. Court ofInternational Trade）裁定，在川普政府提出上訴期間，原告以外的所有進口商仍須支付這項臨時關稅。這項關稅預計7月到期。

國際貿易法庭裁定，川普依據1974年貿易法（TradeAct）第122條加徵關稅的作法不當。不過，其中一名法官認為，現在就宣布原告勝訴仍嫌過早。

設於紐約的國際貿易法庭這次也駁回由24個州提出比照辦理的聲請，拒絕發布這項判決適用所有進口商的全面禁令；這些州大多為民主黨的執政州。貿易法庭認為，除華盛頓州外，多數提告的州政府本身並非進口商，也未實際支付或可能得支付這項第122條相關關稅。

路透社也認為，雖然這次宣判涉及的是約兩個月後就要到期的關稅，但這對川普全球關稅政策卻是另一重大挫敗，而且時間就在他預定下週與中國國家主席習近平討論貿易緊張局勢之前。

德匯律師事務所（Dorsey & Whitney）國際貿易團隊合夥人湯生（Dave Townsend）說：「美國政府毫無疑問地將對今天的判決提起上訴，接下來將由聯邦巡迴上訴法院及最高法院進一步審理。」他表示其他進口商現在很可能也會要求法院擴大適用範圍。

兩家小型企業—玩具公司Basic Fun!與香料進口商Burlap & Barrel主張，川普的新關稅措施是企圖繞過最高法院先前推翻對等關稅。

Basic Fun!執行長佛爾曼（Jay Foreman）說：「這項宣判對依賴全球製造來提供安全且平價商品的美國企業而言，是重要勝利。非法關稅讓我們這樣的企業更難以競爭與成長。」

前美國貿易官員表示，川普政府很可能提出上訴，並可能在今年稍晚依據其他法律授權改推永久性關稅。

曾任美國商務部高級官員、現任King & Spalding律師事務所律師的馬傑魯斯（Ryan Majerus）說：「美國政府會對這項裁決提出上訴，但仍將持續徵收大部分第122條10%關稅至7月24日，屆時可能改由永久性的301條款關稅取代。」