快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

川普與魯拉白宮會談 美巴關係回溫討論關稅與投資

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國與巴西關係因總統川普先前的關稅政策而緊張，巴西總統魯拉今天表示，他與川普在白宮進行3個小時會談，有助穩定雙方關係。

兩位領袖原訂在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）共同接受媒體提問，但後來並未舉行，一度引發外界揣測，是否川普因為盟友巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）遭定罪而不滿，導致會談破局。

不過，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）隨後在巴西大使館對媒體表示，這是他要求的，在會談前不開放媒體提問；魯拉強調這次在重塑雙邊關係上有取得進展。

魯拉說：「我們在鞏固巴西與美國關係上，邁出了重要一步。美國重拾對巴西事務的關注，這點非常重要。」

川普隨後在社群媒體上稱讚魯拉是「非常有活力的巴西總統」，並說這次會談「非常順利」。

路透社報導，兩位領袖討論了關稅、貿易、安全、關鍵礦產及組織犯罪等議題。美巴貿易官員同意在接下來幾週內再磋商，討論巴西方面所稱的可能取消關稅一事。

根據熟悉巴西情況的消息人士指出，成立工作小組可讓巴西在關稅議題上爭取到時間，巴西方面對會談結果感到滿意。

去年，川普對巴西商品加徵50%關稅，成為美國所有進口產品中稅率最高之一，川普指責巴西當局對前總統波索納洛進行「政治獵巫」；波索納洛因企圖顛覆巴西民主而被定罪。

川普後來撤回了大部分加徵的關稅，包括針對巴西牛肉和咖啡的部分，以有助緩和美國物價上漲。今年2月，美國最高法院依據國家緊急狀態法，推翻了川普對全球徵收的高關稅。

巴西產品目前仍被課徵額外的10%關稅，即將在7月屆滿。不過近幾週，有跡象顯示美國可能根據301條款，以不公平貿易為由，對巴西產品再加徵新關稅。

川普與魯拉關係，自去年9月聯合國大會（U.N.General Assembly）開始回溫，當時川普表示他與魯拉「非常合拍」。

魯拉今天表示，他主動要求在白宮會晤時，不開放給媒體提問，因為他希望先和川普單獨聊。

魯拉也向記者分享花絮，稱他和川普共進牛排午餐時，看到川普將沙拉裡的橘子片挑出來。

他說：「兩人會面時間有點久，那是因為雙方都很享受這次見面，不然早就有人喊卡了。」

魯拉同時向川普表示，對有意投資者，巴西願分享豐富的礦產資源。

美國貿易代表署上月指控說，巴西木材出口有將近一半來自非法管道，但魯拉政府否認此說法，並強調他們已讓巴西森林砍伐率降至歷史新低。

川普 巴西 魯拉

延伸閱讀

薛瑞福談川習會　預期川普將聚焦經貿、代表美台利益

「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭

川習會下周登場 美中將談台灣議題

川習將會 分析：川普不會拿台交換、軍售對台美有利

相關新聞

美貿易法庭判川普全球關稅違法 但影響範圍恐有限

美國國際貿易法庭今天裁定，總統川普今年2月實施的臨時性全球關稅不符1974年貿易法的授權依據。但判決只限不能對原告企業課...

「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭

美國總統川普即將訪問中國大陸，但企業界領袖對白宮近期釋出的混亂訊號感到不滿，原因是他們至今仍不清楚企業執行長在這趟訪中行程中究竟將扮演什麼角色。此事也凸顯，川普政府正試圖在美中商業關係之間取得微妙平衡：一方面，川普希望透過大型投資協議展現成果；另一方面，華府兩黨近年逐漸形成共識，認為中國投資對美國國安構成威脅。

洛杉磯市長初選14人角逐 野火究責成選戰攻防焦點

洛杉磯市長初選倒數一個月，現任市長巴斯尋求連任，面對市議員拉曼與前實境秀名人普拉特挑戰，選戰聚焦在去年野火應變、治安與遊...

川普關稅政策再被法院打臉 122條款10%全面關稅遭判違法

美國國際貿易法院（US Court of International Trade）7日裁定，美國總統川普全面課徵10%關稅的政策違法，對此一代表性經濟政策再度造成重大打擊。

美貿易法院裁定 川普最新的10%關稅不合法

美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法，這對川普政府的經濟議程構成新的打擊。美國最高法院在數月前撤銷了他之前實施的關稅措施。

課徵算力稅 美國主流議題

對人工智慧（AI）的算力課稅，曾被視為另類的構想，如今隨著AI這種先進科技可能造成就業衝擊和財富集中等社會問題，「算力稅」（compute tax）這個議題預料將成為美國選舉時的主流訴求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。