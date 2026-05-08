川普與魯拉白宮會談 美巴關係回溫討論關稅與投資

美國與巴西關係因總統川普先前的關稅政策而緊張，巴西總統魯拉今天表示，他與川普在白宮進行3個小時會談，有助穩定雙方關係。

兩位領袖原訂在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）共同接受媒體提問，但後來並未舉行，一度引發外界揣測，是否川普因為盟友巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）遭定罪而不滿，導致會談破局。

不過，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）隨後在巴西大使館對媒體表示，這是他要求的，在會談前不開放媒體提問；魯拉強調這次在重塑雙邊關係上有取得進展。

魯拉說：「我們在鞏固巴西與美國關係上，邁出了重要一步。美國重拾對巴西事務的關注，這點非常重要。」

川普隨後在社群媒體上稱讚魯拉是「非常有活力的巴西總統」，並說這次會談「非常順利」。

路透社報導，兩位領袖討論了關稅、貿易、安全、關鍵礦產及組織犯罪等議題。美巴貿易官員同意在接下來幾週內再磋商，討論巴西方面所稱的可能取消關稅一事。

根據熟悉巴西情況的消息人士指出，成立工作小組可讓巴西在關稅議題上爭取到時間，巴西方面對會談結果感到滿意。

去年，川普對巴西商品加徵50%關稅，成為美國所有進口產品中稅率最高之一，川普指責巴西當局對前總統波索納洛進行「政治獵巫」；波索納洛因企圖顛覆巴西民主而被定罪。

川普後來撤回了大部分加徵的關稅，包括針對巴西牛肉和咖啡的部分，以有助緩和美國物價上漲。今年2月，美國最高法院依據國家緊急狀態法，推翻了川普對全球徵收的高關稅。

巴西產品目前仍被課徵額外的10%關稅，即將在7月屆滿。不過近幾週，有跡象顯示美國可能根據301條款，以不公平貿易為由，對巴西產品再加徵新關稅。

川普與魯拉關係，自去年9月聯合國大會（U.N.General Assembly）開始回溫，當時川普表示他與魯拉「非常合拍」。

魯拉今天表示，他主動要求在白宮會晤時，不開放給媒體提問，因為他希望先和川普單獨聊。

魯拉也向記者分享花絮，稱他和川普共進牛排午餐時，看到川普將沙拉裡的橘子片挑出來。

他說：「兩人會面時間有點久，那是因為雙方都很享受這次見面，不然早就有人喊卡了。」

魯拉同時向川普表示，對有意投資者，巴西願分享豐富的礦產資源。

美國貿易代表署上月指控說，巴西木材出口有將近一半來自非法管道，但魯拉政府否認此說法，並強調他們已讓巴西森林砍伐率降至歷史新低。