積欠10萬元以上高額子女撫養費 2700人護照將吊銷

國務院8日起將吊銷數千名積欠高額子女撫養費之父母的護照，首波行動針對積欠10萬元以上的對象，估計影響約2700人。

美聯社報導，國務院7日證實，該計畫依據聯邦衛生及公共服務部(HHS)提供給國務院的數據執行，且吊銷護照的門檻很快會下降至拖欠逾2500元未付子女撫養費的父母，這是1996年一項長期執行但效率不彰的法律設定的標準。

衛生部正從各州負責追蹤相關數據的機構彙整資料，尚不清楚有多少持美國護照的對象積欠逾2500元子女撫養費，估計會有數萬人。

新政策實施前，只有申請更新護照的拖欠對象會受罰；國務院表示，新政策實施後，衛生部將通報所有逾期未繳金額逾2500元的對象。

主管領事事務的助理國務卿南達(Mora Namdar)說：「我們正在推廣一項已被證明能有效促使拖欠子女撫養費者償還債務的常識性做法(commonsense practice)，一旦這些父母還清債務，他們就可以再次享有美國護照的權利。」

國務院指出，美聯社2月10日報導撤銷積欠子女撫養費父母的護照計畫擴大以來，「已有數百名家長採取行動，與州政府解決他們的欠款問題；雖然我們無法確認所有案例的因果關係，但我們這麼做，正是為了促使這些父母為孩子和美國法律做正確的事」。

根據該計畫，護照遭撤銷的人將會收到通知，告知他們將無法使用該護照旅行，並且必須在確認已繳清欠款後，重新申請新護照。

若護照持有人在護照被撤銷時身處海外，則必須前往美國大使館或領事館，申請可讓其返回美國的緊急旅行文件。

新聞周刊報導，政策擴大前，該計畫已被視為敦促家長還款的利器；此計畫1998年啟動以來，各州已收到約6億5700萬元欠款，其中包括過去五年中逾2萬4000筆單次付款，總額逾1億5600萬元。

人口普查資料顯示，2022年約有470萬名擁有法定或非正式子女撫養協議的監護父母，原本平均每年應收到約6400元撫養費，也就是約299億元總額的撫養費，實際卻只收到約192億元，凸顯拖欠問題嚴重。