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洛杉磯市長初選14人角逐 野火究責成選戰攻防焦點

中央社／ 洛杉磯7日專電
2025年加州洛杉磯野火，造成1萬2000多棟房舍毀壞，至少31人死亡。(路透)
2025年加州洛杉磯野火，造成1萬2000多棟房舍毀壞，至少31人死亡。(路透)

洛杉磯市長初選倒數一個月，現任市長巴斯尋求連任，面對市議員拉曼與前實境秀名人普拉特挑戰，選戰聚焦在去年野火應變、治安與遊民政策等議題。

洛杉磯市長初選6月2日舉行，共14名候選人角逐，如果沒人過半，最高票前2名將在11月3日進行決選。洛杉磯是美國第二大城，市長掌管140億美元市政預算，參與2028年奧運籌備，是全美指標性的首長選舉。

民調領先的3名候選人6日出席電視辯論會，2025年初的太平洋斷崖野火（Palisades Fire）成為焦點。這場火災燒毀數千棟房屋、造成12人死亡。

市長巴斯（Karen Bass）在野火爆發當天出國訪問，成為對手攻擊的目標。對手批評市府災害應變失當，刪減預算造成消防局資源不夠，導致消防栓失效、消防車與人力調度不足。

挑戰者拉曼（Nithya Raman）是第4選區市議員，是哈佛與麻省理工學院雙學位的都市規劃專家，也是民主社會黨（DSA）背景的進步派人士。她原本支持巴斯連任，但在登記截止前數小時才宣布參選。

另一名挑戰者普拉特（Spencer Pratt）是前電視實境秀明星，因為家園在太平洋斷崖野火中燒毀，成為他參選起點，頻在社群媒體砲轟巴斯失職。

面對對手的攻勢，巴斯反駁說，外界對水源與消防預算的指控並不正確，關鍵在於消防局當天的人力調度，而非市府刪減預算。

根據加州大學柏克萊分校與洛杉磯時報3月民調，巴斯以25%支持度領先，拉曼17%居次，普拉特有14%支持度，仍有25%選民未決定，剩下為其他候選人支持者。

奧運 美國 洛杉磯

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