川普關稅政策再被法院打臉 122條款10%全面關稅遭判違法

美國國際貿易法院（US Court of International Trade）7日裁定，美國總統川普全面課徵10%關稅的政策違法，對此一代表性經濟政策再度造成重大打擊。

CNN報導，美國最高法院今年稍早裁定川普大規模關稅措施違法後，聯邦政府改依1974年《貿易法》（Trade Act of 1974）「第122條款」（Section 122）推動新一輪關稅。

第122條款允許總統在特定條件下，無須國會批准，即可對所有進口商品課徵最高15%關稅。但國際貿易法院三人合議庭7日以2比1裁定，川普政府提出的理由不足以符合該法條規定，無法作為實施關稅的法律依據。

多數意見指出，川普簽署的總統公告中，未提出足以證明「美國存在龐大且嚴重國際收支赤字」的證據，因此無法合理援引第122條。

根據裁決，政府必須停止向提告原告收取相關關稅，並退還先前已繳納款項。雖然判決目前僅適用於原告，其餘進口商仍須繼續繳納關稅至少至7月，但對川普政府推動關稅政策的能力而言，仍是一大挫敗。

目前川普政府仍可動用的主要工具，僅剩針對特定產業的關稅措施。不過，政府已啟動程序，考慮實施新一輪針對特定國家的全面性關稅，並預料將對此次裁決提出上訴。