快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

美貿易法院裁定 川普最新的10%關稅不合法

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法，這對他的經濟議程構成新打擊。美聯社
美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法，這對他的經濟議程構成新打擊。美聯社

美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法，這對川普政府的經濟議程構成新的打擊。美國最高法院在數月前撤銷了他之前實施的關稅措施。

周四， 位於曼哈頓的美國國際貿易法院由一個由意見分歧三名法官組成的合議庭，批准了一群小企業和二十多個主要由民主黨領導之州提出的撤銷關稅的請求。川普於今年2月依據《1974年貿易法》第122條徵收10%關稅，

該條款此前從未被動用過。

法院目前僅立即禁止政府對提起訴訟的兩家公司及華盛頓州執行該關稅。

美國司法部可能通過將案件提交至美國聯邦巡迴上訴法院，挑戰貿易法院的最新裁決。

川普 貿易法 關稅

延伸閱讀

卓榮泰：預判7月看台美關稅是否有結果

台美對等關稅怎麼走？ 李淳大膽預測這結局

美法院裁定暫停郵寄墮胎藥　須親自前往診所領取

除非歐盟批准貿易協議 否則美國將「很快」對其汽車徵收25%關稅

相關新聞

川普關稅政策再被法院打臉 122條款10%全面關稅遭判違法

美國國際貿易法院（US Court of International Trade）7日裁定，美國總統川普全面課徵10%關稅的政策違法，對此一代表性經濟政策再度造成重大打擊。

洛杉磯市長初選14人角逐 野火究責成選戰攻防焦點

洛杉磯市長初選倒數一個月，現任市長巴斯尋求連任，面對市議員拉曼與前實境秀名人普拉特挑戰，選戰聚焦在去年野火應變、治安與遊...

美貿易法院裁定 川普最新的10%關稅不合法

美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法，這對川普政府的經濟議程構成新的打擊。美國最高法院在數月前撤銷了他之前實施的關稅措施。

課徵算力稅 美國主流議題

對人工智慧（AI）的算力課稅，曾被視為另類的構想，如今隨著AI這種先進科技可能造成就業衝擊和財富集中等社會問題，「算力稅」（compute tax）這個議題預料將成為美國選舉時的主流訴求。

紐約「大陸海外警察站」案開審 華裔男子否認擔任大陸代理人

美國華裔男子盧建旺（Lu Jianwang）遭控在紐約經營大陸「秘密警察站」，案件週三（5月6日）正式開庭審理。他面臨三項指控，包含充當未經授權的大陸代理人、共謀充當外國代理人，以及妨礙司法。該案被美

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

陳國材(Curtis Chin)的第一份工作，是把一片片小杏仁壓進麵團裡；那一年，他不過四、五歲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。