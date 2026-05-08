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美貿易法院裁定 川普最新的10%關稅不合法
美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法，這對川普政府的經濟議程構成新的打擊。美國最高法院在數月前撤銷了他之前實施的關稅措施。
周四， 位於曼哈頓的美國國際貿易法院由一個由意見分歧三名法官組成的合議庭，批准了一群小企業和二十多個主要由民主黨領導之州提出的撤銷關稅的請求。川普於今年2月依據《1974年貿易法》第122條徵收10%關稅，
該條款此前從未被動用過。
法院目前僅立即禁止政府對提起訴訟的兩家公司及華盛頓州執行該關稅。
美國司法部可能通過將案件提交至美國聯邦巡迴上訴法院，挑戰貿易法院的最新裁決。
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