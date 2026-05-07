紐約「大陸海外警察站」案開審 華裔男子否認擔任大陸代理人

美國華裔男子盧建旺（Lu Jianwang）遭控在紐約經營大陸「秘密警察站」，案件週三（5月6日）正式開庭審理。他面臨三項指控，包含充當未經授權的大陸代理人、共謀充當外國代理人，以及妨礙司法。該案被美國政府視為大陸政府實施跨境鎮壓的一環。

現年64歲的盧建旺與另一名被告陳金平（Chen Jinping），於2023年4月遭美國FBI逮捕。兩人涉嫌在曼哈頓唐人街一處辦公室經營聚會場所，除了協助大陸公民更新駕照外，也涉及接收大陸政府指令，追蹤及騷擾在美國的大陸民主派人士。

檢察官歐肯（Lindsey Oken）週三在法庭中表示，盧建旺與陳金平於2022年在紐約華人社團「美國長樂公會」辦公室成立該中心，時間點正值盧建旺赴大陸福建參加「海外警務服務站」活動後不久，而當時大陸公安部宣布在全球設立30個類似海外警察站。

檢方指，盧建旺在「未向美國政府申報或告知」的情況下替大陸工作，違反《外國代理人登記法》（FARA）。該法要求代表外國政府或實體行事者，須向美國司法部登記。此外，盧建旺亦遭指控涉嫌共謀充當外國代理人，以及銷毀證據，包括疑似與大陸政府聯絡人的微信對話紀錄。

盧建旺律師卡曼（John Carman）則表示，該據點僅是華人社區中心，主要是在新冠疫情期間協助華人僑民遠端更新大陸駕照，以及提供打乒乓球、打麻將的聚會場所。他將案件定調為「行政作業上的疏失」，認為盧建旺被捕「本質上只是因為沒有填表格。」並指控美國政府試圖以「連坐推定有罪」方式辦案。

盧建旺目前對所有指控均否認犯罪，陳金平則已於2024年12月承認共謀充當外國代理人的罪名，目前獲保釋，將待盧建旺審判結束後宣判。當時美國司法部助理總檢察長奧爾森（Matthew Olsen）聲明指出，兩人設立該據點是「為了進一步實現大陸直接侵犯美國主權的邪惡和鎮壓目的」。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇則回應稱，大陸遵守國際法並尊重各國司法主權，並稱不熟悉案件細節，「不存在所謂『秘密警察站』。」

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