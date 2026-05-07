選區重劃敏感時刻 FBI突襲民主黨大老辦公室引政治聯想

美國聯邦調查局（FBI）今天突襲搜查維吉尼亞州民主黨重量級州參議員魯卡斯的辦公室與相關事業，作為貪腐調查的一環；民主黨人批評此舉帶有政治動機。

法新社引述福斯新聞（Fox News）與「紐約時報」（The New York Times）報導，維吉尼亞州議會資深成員魯卡斯（Louise Lucas）共同經營的一家合法大麻專賣店是此次調查的目標。

針對此次搜查行動，FBI表示，探員在維吉尼亞州朴茨茅斯（Portsmouth）執行「法院授權的聯邦搜索令」，屬於正在進行調查的一部分，但拒絕透露相關細節。

魯卡斯今晚在社群平台X發文表示，FBI的行動「遠不只是針對一名州參議員，而是關乎權力，以及誰有權代表人民行使權力」。

她補充說：「我們所見的情況，完全符合這屆政府一貫模式：一旦受到挑戰，就會試圖恐嚇並壓制那些敢於對抗他們的聲音。」

魯卡斯最近在推動重新劃分維吉尼亞州國會選區的行動中扮演重要角色，此舉可能有助民主黨在聯邦眾議院增加4個席位。

美國民主、共和兩黨如今正就11月期中選舉前的選區重劃展開全國性角力，這波行動最早由德州共和黨人在美國總統川普敦促下於去年發起。

紐時指出，這起貪腐調查始於拜登執政時期，但維吉尼亞州民主黨聯邦眾議員史考特（Bobby Scott）質疑，今天的搜查行動是否帶有政治動機。

史考特在聲明中表示：「在調查完整事實尚未明朗前，也不能忽視FBI此次展開突襲行動，正值川普政府屢遭質疑濫用司法部打擊其認定的政治對手。」

史考特提到，經常公開批評川普的前FBI局長柯米（James Comey）近日因涉嫌威脅川普性命遭起訴；此外，當局也曾試圖對另一名川普政敵、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）提出指控，但未成功。

自川普重返白宮以來，已對其認定的敵對人士採取多項懲罰措施，包括撤換被他視為不忠誠的政府官員、針對過去參與調查其案件的律師事務所，以及刪減或威脅取消多所大學的聯邦補助。