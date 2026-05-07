ICE查緝只影響無證客就業？研究：美國勞工飯碗也被波及

美國非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)本周公布經濟研究指出，川普政府移民突襲掃蕩與檢查已對勞動市場造成壓力，無證移民以及沒有大學學歷的美國出生勞工，工作機會雙雙減少。

華盛頓郵報報導，研究指出，移民逮捕案例增加，使得無證移民就業率下跌4%到5%，尤其是男性無證客。移民和海關執法局(ICE)逮捕移民當中，高達90%是男性。

研究同時發現，平均每六名男性無證移民失去工作時，就有一名學歷為高中或高中以下的美國本土出生勞工丟掉飯碗。

美國去年推出擴大遣返行動以來，這是探究移民執法對美國勞動市場影響的第一份類似研究。

川普政府一直宣傳驅逐無證移民勞工是為了在勞動市場幫忙美國人有更多就業機會。然而，這項研究卻發現，驅逐行動已經產生寒蟬效應。

研究論文共同作者、經濟學家伊斯特(Chloe East)說，根據川普第二任期能夠取得的最佳即時數據進行分析，結果發現ICE活動頻繁對勞動市場帶來實際傷害，受到衝擊不只是留在美國的移民而已，還包括美國出生的勞工。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)說，美國不並缺乏足以壯大勞動市場的人才或人手，川普為美國工人創造就業機會的議程，代表了本屆政府在履行移民執法職責的同時，也致力於開發尚未獲得釋放的潛能。

另一名共同作者伊莉莎白·考克斯(Elizabeth Cox)在論文寫道，ICE逮捕人數較多的地區，男性無證客因為害怕遇到ICE而減少工作，或者完全停止工作。

研究人員對2025年ICE逮獲案件大幅增加地區，移民密集產業的的政府每月就業數據展開調查，把就業變化與同期之內並未經歷ICE擴大執法地區的就業狀況改變進行對比。結果發現真實狀況並不像政府所言，聲稱美國工人能從打擊非法移民行動獲益，移民執法行動也傷害美國本土出生的勞工。