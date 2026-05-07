快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

ICE查緝只影響無證客就業？研究：美國勞工飯碗也被波及

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
洛杉磯索菲體育場的工會成員1日舉行抗議活動，要求ICE勿在世界盃影響他們無合約 工作。資料顯示ICE大掃蕩，平均每六名男性無證移民失去工作時，就有一名學歷為高中或高中以下的美國本土出生勞工丟掉飯碗。(路透)
洛杉磯索菲體育場的工會成員1日舉行抗議活動，要求ICE勿在世界盃影響他們無合約 工作。資料顯示ICE大掃蕩，平均每六名男性無證移民失去工作時，就有一名學歷為高中或高中以下的美國本土出生勞工丟掉飯碗。(路透)

美國非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)本周公布經濟研究指出，川普政府移民突襲掃蕩與檢查已對勞動市場造成壓力，無證移民以及沒有大學學歷的美國出生勞工，工作機會雙雙減少。

華盛頓郵報報導，研究指出，移民逮捕案例增加，使得無證移民就業率下跌4%到5%，尤其是男性無證客。移民和海關執法局(ICE)逮捕移民當中，高達90%是男性。

研究同時發現，平均每六名男性無證移民失去工作時，就有一名學歷為高中或高中以下的美國本土出生勞工丟掉飯碗。

美國去年推出擴大遣返行動以來，這是探究移民執法對美國勞動市場影響的第一份類似研究。

川普政府一直宣傳驅逐無證移民勞工是為了在勞動市場幫忙美國人有更多就業機會。然而，這項研究卻發現，驅逐行動已經產生寒蟬效應。

研究論文共同作者、經濟學家伊斯特(Chloe East)說，根據川普第二任期能夠取得的最佳即時數據進行分析，結果發現ICE活動頻繁對勞動市場帶來實際傷害，受到衝擊不只是留在美國的移民而已，還包括美國出生的勞工。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)說，美國不並缺乏足以壯大勞動市場的人才或人手，川普為美國工人創造就業機會的議程，代表了本屆政府在履行移民執法職責的同時，也致力於開發尚未獲得釋放的潛能。

另一名共同作者伊莉莎白·考克斯(Elizabeth Cox)在論文寫道，ICE逮捕人數較多的地區，男性無證客因為害怕遇到ICE而減少工作，或者完全停止工作。

研究人員對2025年ICE逮獲案件大幅增加地區，移民密集產業的的政府每月就業數據展開調查，把就業變化與同期之內並未經歷ICE擴大執法地區的就業狀況改變進行對比。結果發現真實狀況並不像政府所言，聲稱美國工人能從打擊非法移民行動獲益，移民執法行動也傷害美國本土出生的勞工。

移民 川普 美國

延伸閱讀

ICE又大執法 逮家暴、賣淫華人

亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法

ICE與地方警合作 資料遭封鎖

餐廳員工突失蹤 ICE抓捕重創新州餐飲業

相關新聞

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

陳國材(Curtis Chin)的第一份工作，是把一片片小杏仁壓進麵團裡；那一年，他不過四、五歲。

美國最高院審理出生公民權 提前過去「逾萬黃金德」打官司

美國最高法院於4月1日進行出生公民權案言詞辯論，其實不只提及1898年高院裁定舊金山出生的華裔擁有美國公民身分的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)里程碑判

美國仇亞犯罪仍高 主流媒體能見度卻降「亞裔還是覺得不安全」

今年是亞特蘭大按摩院槍擊案五周年，美國國會眾院亞太裔黨團(CAPAC)主席孟昭文聯合多名國會議員提出決議，悼念在槍擊案中喪生、包括六名亞裔女性在內的八名受害者。許多亞裔在日常生活中感到不安全，而與數據

美是移民理想國？ 6成民眾指今非昔比 3分之2挺出生公民權

美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)最新民調顯示，六成受訪者認為美國再也不像過去那樣是移民的好去處；另三分之一受訪者表示，有認識的人因川普政府強硬執法而日常生活受影響。針對出生公民權，三分

ICE查緝只影響無證客就業？研究：美國勞工飯碗也被波及

美國非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)本周公布經濟研究指出，川普政府移民突襲掃蕩與檢查已對勞動市場造成壓力，無證移民以及沒有大學學

摩根大通女上司性侵案 傳公司曾提100萬美元和解遭男方拒絕

摩根大通（JPMorgan Chase，簡稱小摩）爆出女主管涉嫌職場性騷擾與性侵男同事的醜聞，情節聳動引發關注。華爾街日報報導，小摩曾提出以100萬美元和解，但男性前員工、原告拉納（Chirayu R

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。