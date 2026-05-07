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氣候暖化釀山崩 阿拉斯加現史上第2高海嘯

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

位於美國阿拉斯加州東南部的崔西峽灣（Tracy Arm Fjord）景色壯麗，狹長海灣被高聳的花崗岩峭壁、瀑布與冰川環繞，去年當地發生強烈山崩，引發大規模的區域性海嘯。

路透社報導，研究人員現已確認，2025年8月10日發生的這場海嘯，是有紀錄以來第2高的海嘯，浪高最高達約481公尺，比紐約帝國大廈還高。海嘯強勢席捲整個峽灣，猛烈沖刷陡峭岩壁上的植被。

崔西峽灣為熱門觀光景點，所幸海嘯發生時間為清晨5時30分，航道內尚無郵輪或船隻通行，並未造成人員傷亡。

研究人員表示，氣候變遷是引發此次山崩的主因。原本支撐山體的冰川在氣溫升高下逐漸退縮，最終導致岩石失去支撐而崩落。

卡加利大學（University of Calgary）地貌學家舒加特（Dan Shugar）在今天發表於「科學」（Science）期刊的研究中表示：「這場山崩發生在清晨，簡直是難以置信的幸運。下一次，而且肯定會有下一次—，我們可能就不會這麼走運了。」

此類地區正承受著氣候變遷最直接的衝擊。

由於沒有海嘯的照片或影片紀錄，科學家是透過事後拍攝的空拍照片、衛星與地震數據、現場實地考察，以及當時在附近人員的描述，重新還原整起事件的經過。

阿拉斯加 山崩 氣候變遷

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