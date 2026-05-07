盧特尼克認訪艾普斯坦私人島嶼 譯員轟閃爍其詞

根據出席商務部長閉門聽證會的國會議員，盧特尼克承認，在他聲稱與已故性犯罪富豪艾普斯坦斷絕關係7年後，仍曾造訪對方的島嶼，並以「無法解釋」來形容當時前往的理由。

美國政治新聞網POLITICO報導，然而，這番交待並未讓參與今天質詢的眾議院政府改革暨監督委員會民主黨議員滿意。該委員會今天對盧特尼克（HowardLutnick）進行質詢，這是針對艾普斯坦（JeffreyEpstein）罪行及其背後權貴關係網所進行的持續調查計畫之一。

民主黨籍眾議員蘇布拉馬尼亞姆（SuhasSubramanyam）在長時間聽證會的中場休息時向媒體表示：「他閃爍其詞、神色緊張，且言詞不實。儘管事實擺在眼前，他仍拒絕承認說謊。」

盧特尼克今天以記錄式質詢的形式接受議員詢問，而非宣誓供詞。這表示他無須宣誓如實作答，且整個過程也未進行錄影存證。

儘管如此，負責調查艾普斯坦案的眾議院委員會共和黨主席柯默（James Comer）仍警告：「如果我們發現盧特尼克有任何陳述不實，向國會撒謊即屬重罪，屆時必將依法究辦。」

柯默同時也為他不要求盧特尼克進行錄影質詢的決定辯護。他表示委員會將公開發布逐字稿，並由美國民眾來「判斷是否有損（盧特尼克的）可信度」。

盧特尼克並未被指控與艾普斯坦的罪行有任何不法行為。但自從艾普斯坦案的聯邦資料揭露，這位金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）前執行長曾於2012年前往艾普斯坦位於美屬維京群島、聲名狼藉的島嶼後，便一直受到兩黨議員嚴密審視。這與他最初宣稱早在2005年就與艾普斯坦斷絕往來的說法大相徑庭。

委員會的民主黨人向記者表示，盧特尼克終究無法解釋自己為何前往艾普斯坦的島嶼。眾議員安薩里（Yassamin Ansari）指出，這位內閣部長形容當初的決定「無法解釋」，並聲稱兩人之間的互動「毫無意義」且「無關緊要」。

民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）表示，盧特尼克承認曾就艾普斯坦風波與現任政府進行過商議。然而，眾議員沃金肖（James Walkinshaw）指出，當被問及今天作證前是否曾與川普對話時，盧特尼克拒絕回答。

商務部發言人並未立即針對置評請求做出回應。