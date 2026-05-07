國安部：白宮記協晚宴開槍 嫌犯反川普、對伊朗戰爭不滿

國土安全部發給全國各州和地方執法部門及其他聯邦機構的情報報告顯示，國土安全部認定，4月25日在白宮記者晚宴上試圖刺殺川普總統及政府高層官員的嫌犯艾倫（Cole Allen），其作案動機可能是對伊朗戰爭不滿。

路透報導，國土安全部情報分析辦公室4月27日提出的初步評估報告指出，現年31歲的嫌犯艾倫「對多項社會和政治現況，心懷不滿」，他曾在社群媒體發文批評美國在伊朗戰爭的行動。報告結論指出，伊朗衝突「可能是艾倫決定發動襲擊的導火線」。

路透報導，強調透明度的非營利組織「人民財產」（Property of the People）透過申請公開紀錄取得這份初步評估報告，提供了這樁行刺案件迄今為止最確鑿的證據。

國土安全部發言人拒絕評論情報評估報告內容，只表示，「這些報告旨在通報合作夥伴，有關對國土安全造成重大影響事件的最新訊息。」

白宮記者晚宴槍擊案發生迄今，相關官員鮮少提及艾倫的作案動機，僅指出艾倫在發動襲擊當晚，曾發出類似「宣言」的電郵給家人，表達他對政府的憤怒，稱他想攻擊正在發表演講的「叛徒」；但信件內文並未指名道姓提到川普。

法庭文件中，檢方指控艾倫在政治上「不認同」川普，「想『反擊』他認為在道德上令人反感的政府政策和決定」。

司法部5日對艾倫追加了一項襲擊聯邦官員的指控，指他曾在安全檢查站向一名特勤局特工開槍，另外他還被控犯下企圖暗殺、在暴力犯罪中使用槍枝及非法跨州運輸槍枝彈藥等罪行。艾倫尚未認罪。

高層執法官員表示，聯邦調查局持續密切關注艾倫歷來的線上活動足跡並致力尋找攻擊動機，部分原因是為了阻止外界有關槍手作案動機的陰謀論。

川普兩年內歷經三次暗殺未遂事件，最嚴重一次發生在2024年賓州巴特勒（Butler）選舉造勢活動，當時川普耳朵遭槍手射出的子彈擦傷，一名觀眾不幸身亡。官員提到，該案引發了廣為流傳的陰謀論。