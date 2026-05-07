淫魔富豪艾普斯坦遺書首曝光！藏書中被獄友發現 這句話洩輕生意圖

紐約時報報導，美國聯邦法官6日公開一張據稱由已故淫魔富豪艾普斯坦在獄中留下的遺書，這是字條首度曝光。

字條開頭寫道：「他們調查我好幾個月——什麼都沒發現！！！能自己選擇說再見的時間，是一種享受。」最後寫道：「你們想要我怎麼做——崩潰大哭嗎！！沒意思——不值得！！」

這張字條由艾普斯坦的獄友塔塔廖內（Nicholas Tartaglione）據稱2019年在一本圖像小說中發現，紐時4月30日向法院申請解封後，由紐約州白原市聯邦地區法院法官卡拉斯（Kenneth M. Karas）於6日首度公開；尚未鑑定是否艾普斯坦親筆，這張字條多年來作為塔塔廖內刑事案件的一部分遭法院封存。

紐時引述司法部發言人稱，部門從未見過這張字條。CNN指出，司法部在一份法院文件中表示，不清楚這張據稱的遺書是否真實，「如解封申請所述，外界對艾普斯坦死亡相關情況似乎具有強烈公共利益」。

艾普斯坦2019年因涉未成年少女性交易遭逮捕不久後，在紐約大都會懲教中心被發現失去意識、頸部纏著布條，疑似企圖自殺未遂；數周後，他被發現陳屍牢房，終年66歲。紐約市法醫最終判定死因為自殺。

塔塔廖內從加州監獄受訪紐時描述，艾普斯坦當時自殺未遂被帶離牢房後，他在一本圖像小說中發現這張字條。「我打開書準備閱讀，它就在那裡」。他稱字條寫在一張從法律便條本撕下的黃色紙張上。

塔塔廖內曾是紐約州警察，當時因4人謀殺案候審而與艾普斯坦同囚。他表示，自己後來將字條交給律師，因為艾普斯坦當時一度聲稱是遭他攻擊，而非企圖自殺。塔塔廖內長期否認施暴，艾普斯坦之後也曾向監獄官員表示，自己與獄友「從未有任何問題」。

法院文件顯示，這張字條後來捲入塔塔廖內律師團之間長期法律爭議，因此相關資料一直遭封存，以保護律師與當事人的保密特權。

負責起訴塔塔廖內的曼哈頓聯邦檢察官辦公室未反對公開字條，並向法院表示，外界對艾普斯坦死亡經過「具有強烈公共利益」。

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