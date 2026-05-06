川普自嘲每天僅運動1分鐘 簽署恢復學童「總統體適能獎」

美國總統川普今天表示，他每天最多運動1分鐘，並同時簽署一項命令，恢復設立針對學童的總統體適能獎。

法新社報導，外界對川普（Donald Trump）的健康狀況多有猜測，他在去年重掌白宮時是美國史上就職時年紀最長的總統，下個月將滿80歲。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署公告前說：「我真的很常運動，大概每天一分鐘，頂多就是這樣。如果幸運的話。」

他在多名學童身旁還談了一系列話題，包括伊朗抗議活動中死亡事件的生動細節。

川普輕拍了一名學生的手臂，問他是「強壯的人嗎？」男孩回答：「是的，先生。」川普接著問：「你覺得你打得贏我嗎？」隨後笑著說：「我覺得你可以。」

共和黨籍的川普喜歡誇耀自己的體能比民主黨籍前任總統拜登（Joe Biden）強。拜登因年齡問題，退出2024年總統大選。

儘管川普行程繁忙，外界依然對他的健康狀況多所猜測，尤其是他手上的瘀青、雙腳腫脹，以及多次在公開場合疑似打瞌睡的情況。

白宮表示，川普腿部腫脹是靜脈問題引起的，手部瘀青是因為他服用大量阿斯匹靈。