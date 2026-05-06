聯邦航空總署員工 揚言刺殺川普遭捕候審

美國新罕布什爾州1名任職聯邦航空總署（FAA）員工，涉嫌以公務電腦搜尋暗殺相關主題，再寄發電郵至白宮揚言殺害美國總統川普，這名男子如今已被捕候審。

美聯社報導，現年35歲，住在納述亞（Nashua）的德勒基亞耶（Dean DelleChiaie），如今面臨以跨州通訊手段威脅總統的罪名。聯邦檢察官表示，他於4月21日以個人帳戶寄出電郵，信中自我表明身分，並稱將「解決／殺死」總統。

德勒基亞耶在聯邦航空總署擔任機械工程約聘人員，警方與特勤局人員在3個月前，曾就其在公務電腦上的搜尋紀錄約談他。

根據法庭文件，德勒基亞耶今年1月以公務電腦搜尋如何將槍枝帶入聯邦設施、希望總統身亡的人口比例、副總統住所地點及其子女姓名等資訊。他事後要求資訊部門刪除搜尋紀錄，但資訊部門將此事通報主管機關，德勒基亞耶隨即遭到停職。

特勤局特別探員甘布爾（Nathaneal Gamble）在書面陳述中寫道，探員2月3日前往其住所約談時，德勒基亞耶承認進行上述搜尋並表示悔意。他也告訴調查人員，他擁有3把槍、情緒低落，雖對川普政府不滿，但對暗殺一事並無興趣。

德勒基亞耶的律師並未立即回應電話置評請求。

德勒基亞耶已於昨天遭逮捕，距持槍男子艾倫（Cole Allen）試圖闖入白宮記者協會晚宴現場剛逾一週。現年31歲的艾倫目前已遭企圖暗殺總統等罪名起訴，當天1名身穿防彈背心的特勤人員中槍，但傷勢不重。