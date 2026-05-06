「你將面對上帝怒火！」綁架7歲女童邊唱耶誕歌邊殺人 男子被判死刑

美國一名前聯邦快遞司機霍納（Tanner Horner）先前承認在德州送聖誕禮物時，從一名7歲女童家中將她帶走後殺害。陪審團5日判處霍納死刑，認為他未來仍可能暴力犯罪，對社會構成持續威脅，且無論犯案過程或成長背景，都不足以讓他獲判不得假釋的終身監禁。

美聯社與紐約郵報報導，這起案件發生於2022年，被害人為7歲女童史特蘭德（Athena Strand）。她失蹤2天後，遺體在住家附近被發現，當地位處德州沃斯堡（Fort Worth）附近的鄉村小鎮天堂鎮（Paradise）。34歲的霍納在上月開庭時承認蓄意殺害史特蘭德。

由於當地媒體大量報導，霍納律師主張難以獲得公平審判，因此案件改變審理地點。陪審團聽取約一個月的證詞與證據，包括從送貨廂型車內錄下、記錄史特蘭德人生最後時刻的音檔、遭棄置衣物照片，以及法醫專家針對女童生殖器周圍DNA的證詞。

在4月7日量刑程序開始前，檢察官史坦頓（James Stainton）表示，霍納在案件中「一再撒謊」，包括向警方聲稱自己是在送貨時不慎開車撞到史特蘭德，之後因驚慌失措才痛下殺手。他還警告陪審團「做好心理準備」，稱：「你們將聽到一名約113公斤男子對一名約30公斤孩童做了什麼。當我說那很可怕時，我是認真的。」

但再多心理準備，也不足以面對庭上播放的內容。陪審員在觀看車內畫面、聽取史特蘭德遭綁走後的錄音時，多人當場落淚，甚至有旁聽民眾在影片中斷、只剩下史特蘭德遭勒頸的聲音時逃離法庭。

畫面顯示，霍納將史特蘭德抱上車後駛離現場，並警告她不要尖叫，否則就會傷害她。雖然他之後遮住車內攝影機，但錄音仍持續，可聽見霍納詢問史特蘭德幾歲、在哪裡上學，之後要求她脫掉上衣。女孩開始哭泣，詢問他在做什麼、是不是綁匪，並不斷喊媽媽、要求回家。

這段超過1小時的錄音中，還可聽見史特蘭德尖叫，以及掙扎與撞擊聲。霍納一度威脅：「妳如果不閉嘴，我會更用力傷害妳。」隨後，車上收音機播放起耶誕歌曲《Jingle Bell Rock》，霍納一邊跟唱，一邊徒手勒住史特蘭德。直到她失去聲息後，他才停止唱歌。法醫作證指出，史特蘭德死因為鈍器傷，同時伴隨窒息。

陪審團5日在檢辯雙方結案陳詞後，商議約3小時，最終裁定霍納死刑。根據法庭直播，法官宣讀判決時，霍納沒有明顯反應。當法官宣告他將在未來某日於「日出前」接受注射死刑時，他臉上沒有絲毫情緒波動，聆聽史特蘭德叔叔伊萊亞（Elijah Strand）發言時也神情空白。

依照德州規定，死刑判決將自動進入上訴程序。伊萊亞則強忍淚水，指著霍納說：「你將受到審判，你將面對上帝的怒火。」他接著表示：「但我要讓你知道，你什麼都不是。你只是史特蘭德故事中的一個註腳。她的名字將永遠被記得、永遠被歌頌。」他還說：「所有人都會忘記你。你想要15分鐘的名氣，你得到了。但這之後，不會有人記得你。」