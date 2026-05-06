伊戰耗損太多…美需中國供應鎵補充飛彈攔截器庫存

川習會預計將於14日至15日舉行，專家表示，美伊戰爭可能讓中國在高科技供應鏈和台灣議題的討論中占優勢；因戰爭嚴重消耗了美國的飛彈攔截器，美國將需要從中國進口鎵，以補充飛彈攔截器庫存。

川普總統的北京之行將是美國總統八年多來首次訪中，也是自2月28日美伊戰爭爆發以來，川普首次外訪。中國方面尚未正式確認行程。

香港南華早報4日報導，國際危機組織(International Crisis Group)美中關係高級研究與倡議顧問韋恩(Ali Wyne)3日在一場關於川普訪中的研討會上表示，川普與習近平會面時，討論伊朗戰爭可能是兩個迫切任務之一，另一個則是延長美中去年10月達成的貿易休戰協議。

韋恩表示，美伊戰爭嚴重消耗了美國的飛彈攔截器庫存，美國將需要從中國進口鎵，以補充其飛彈攔截器的庫存。

中國商務部於2024年12月公布，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，同時禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。

2025年10月川普與習近平在南韓會面後，中國商務部於同年11月公布，即日起至2026年11月27日鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

韋恩表示，美國和中國都有理由討論伊朗問題。他預計川普將試圖說服習近平，在推動伊朗回到談判桌方面發揮作用。另一方面，荷莫茲海峽(Straitof Hormuz)的運輸長期中斷，對中國的影響可能比對美國更大。

華府智庫昆西研究所(Quincy Institute)東亞計畫主任沃納(Jake Werner)在同一個研討會上表示，中國可能會把美伊戰爭作為向川普施壓的議題。不過，他認為，有關美伊戰爭討論的結果，與美中關係的關連，大於解決戰爭本身。

智庫「防禦優先作為」(Defense Priorities)亞洲部門主任高德斯坦(Lyle Goldstein)表示，台灣議題很可能會在川習會上提出。他也預計川普會要求習近平對伊朗施加壓力。

韋恩表示，美國被迫從日本和南韓撤出一些軍事部署，以支援針對伊朗的行動，而北京會歡迎美國的做法。