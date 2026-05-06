快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

紐約州逾6成選民認生活成本失控 不滿住房、治安

世界日報／ 記者曹馨元／紐約報導
民調顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本失控，住房可負擔性及治安問題同樣令選民深感不滿。(記者馬璿／攝影)
民調顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本失控，住房可負擔性及治安問題同樣令選民深感不滿。(記者馬璿／攝影)

民調機構錫耶納學院(Siena College)5日發布民調顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本失控，住房可負擔性及治安問題同樣令選民深感不滿。

對生活成本的憂慮跨越黨派，59%的民主黨選民、79%的共和黨選民及71%的獨立或無黨派選民均認為紐約生活成本過高。僅31%選民認為紐約正在創造足夠的可負擔房屋，57%則認為情況在走下坡；近70%共和黨選民、三分之二獨立選民及相當比率的民主黨選民均認為住房開銷過高。

經濟議題外，逾半紐約人認為政府打擊犯罪的成效正走下坡，僅38%認為治安正在改善。

錫耶納民調研究員格林伯格(Steven Greenberg)指出，多數民主黨選民認為州府在教育、治安、交通基建及醫保議題上走對方向，「但即使是民主黨選民，也與共和黨及獨立選民一樣，認為州府在住房及生活成本問題上走錯了路」。

霍楚爭取連任 仍暫領先

儘管如此，州長霍楚(Kathy Hochul)在今秋爭取連任方面仍處於有利位置，以49%對33%領先共和黨準候選人、現任納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)；但後者知名度仍然偏低，64%選民表示對他不熟悉或沒有印象。

其他州級官員方面，州檢察長詹樂霞(Letitia James)的連任支持率僅43%，41%選民希望換人；尋求第五度連任州主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)僅獲28%選民支持，29%希望換人，43%則未有明確傾向。

曼達尼支持率 略居優勢

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在全州選民中的支持率以些微優勢維持正面，43%持正面看法，40%持負面看法；在紐約市內，56%市民對他有好感，34%持相反意見，支持度高於霍楚在市內46%的正面評價。國會參議員舒默(Chuck Schumer)的民望仍然很低，僅33%選民對其有好感，52%持負面看法。

紐約 共和黨 民主黨 民調

延伸閱讀

強森民調下滑 2027芝市長選戰添變數

加州州長選舉最新民調 前檢長貝西拉躍第3

民調：川普助漲油價 期中選舉不妙

聖荷西議員選戰 住房與治安成攻防焦點

相關新聞

紐約州逾6成選民認生活成本失控 不滿住房、治安

民調機構錫耶納學院(Siena College)5日發布民調顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本失控，住房可負擔性及治安問題同樣令選民深感不滿。

華人為何成「無名之人」？學者揭祕檔案 探美國種族法下移民史

1852年，加利福尼亞州作了一次人口普查。負責登記的一名工作人員按照慣例，逐戶記錄居民的姓名、年齡、職業、出生地。當遇到一群中國人時，他沒有寫下他們的名字。

AP民調：遭攻擊亞太裔少於疫情高峰 3成仍憂種族歧視

美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)、亞太裔數據中心(AAPI Data)4日公布最新聯合民調，發現成年亞太裔提報遭公開反亞裔襲擊的案例較新冠疫情高峰期減少，但許多人仍為種族歧視憂心忡忡。

伊戰耗損太多…美需中國供應鎵補充飛彈攔截器庫存

川習會預計將於14日至15日舉行，專家表示，美伊戰爭可能讓中國在高科技供應鏈和台灣議題的討論中占優勢；因戰爭嚴重消耗了美國的飛彈攔截器，美國將需要從中國進口鎵，以補充飛彈攔截器庫存。

縱容大麻合法 美國兩黨沆瀣一氣

1971年，尼克森政府對毒品宣戰，此後的數十年，「反毒」幾乎成了共和黨的政治圖騰。就在2024年大選期間，共和黨還在猛烈抨擊民主黨執政城市大麻泛濫、社會失序，但川普日前卻指示代理司法部長布蘭奇簽署行政

「你將面對上帝怒火！」綁架7歲女童邊唱耶誕歌邊殺人 男子被判死刑

美國一名前聯邦快遞司機霍納（Tanner Horner）先前承認在德州送聖誕禮物時，從一名7歲女童家中將她帶走後殺害。陪審團5日判處霍納死刑，認為他未來仍可能暴力犯罪，對社會構成持續威脅，且無論犯案過

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。