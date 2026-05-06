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川普再批教宗 恐使盧比歐梵蒂岡之行複雜化

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普再度批評教宗良十四世（Pope Leo XIV），恐使國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週計劃訪問梵蒂岡的修補關係之行複雜化。

美聯社報導，川普昨天在保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問中表示，這位首位美國出生的教宗正在協助伊朗，他提及不應以不尊重方式對待移民的重要性相關言論也讓世界變得更不安全。

川普昨天在訪問中說：「教宗寧願談論伊朗擁有核武是可以接受的事。而我認為這很不好。我認為他會將許多天主教徒和許多人置於險境。」

然而教宗並未表示伊朗應擁有核武。他呼籲加強和平談判，大體上批評與伊朗的戰爭，以及川普可能對平民發動大規模襲擊的具體威脅。教宗也強調他是在反映聖經和教會教義，並非以川普的政敵身分發言。

教宗回應川普新一波批評，指出這位美國總統曲解他的觀點。教宗今天告訴媒體，天主教會「多年來大聲疾呼反對所有核武，這點毫無疑問」。

他也進一步強調，他呼籲在美國與以色列對伊朗的戰爭中推動和平與對話源自聖經教導。

教宗說：「教會的使命是傳揚福音，宣揚和平。如果有人因為我宣講福音而批評我，應當以事實為依據。」

身為天主教徒的盧比歐表示，川普近期的批評源自於他反對伊朗取得核武，認為核武可能被用來對付數以百萬計天主教徒和其他基督徒。盧比歐說，全世界都應該反對。

盧比歐在白宮告訴媒體，川普「無法理解為何會有人，暫且不談教宗，無論是總統還是我甚至大多數人都難以理解為何有人會認為讓伊朗擁有核武是好主意」。

儘管如此，川普的最新言論可能會讓盧比歐7日晉見教宗時的任務更加艱鉅。盧比歐經常被要求緩和或解釋川普在歐洲、北大西洋公約組織（NATO）和中東相關議題上的強硬言論，而隨著美國期中選舉將近，川普與教宗的爭端也具有國內政治影響。

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