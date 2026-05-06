美副國務卿：不該讓中國掌握關鍵礦物供應鏈

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）5日表示，美國依賴中國來取得很多關鍵礦物，並認為，美國不該讓中國掌握關鍵礦物的供應鏈、不該讓單一國家有能力扼殺世界經濟的發展。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」周二進入第4天，藍道5日出席由「美國外國記者中心」（Foreign Press Center）舉行的記者會。

藍道指出，美國與很多國家過去很多年把許多非常重要的經濟活動外包給中國和其他國家；藍道指出，美國在礦業設下很多規定，包括各式許可和環境規範，幾乎扼殺國內的採礦產業；藍道說，很多公司把礦產加工的工作移到中國。

藍道表示，美國總統川普對此提出警告，讓大家明白此舉讓中國對美國產生很大的影響力，因為美國開始依賴中國來取得很多的關鍵礦物；藍道說，這些關鍵礦物對美國和世界各國的工業基礎尤其重要。

藍道認為說，美國和世界各國不該讓中國繼續掌握關鍵礦物的供應鏈、不該讓中國隨心所欲地開關關鍵礦物的供應；藍道說，美國把簽署「關鍵礦物諒解備忘錄」視為優先事項，尤其是與擁有關鍵礦物的國家，促進雙方的合作，並未設下最低限價，以免有國家透過掠奪性的訂價來剝削全球的關鍵礦物。

在礦物加工處理方面，藍道也說，世界不該讓單一國家有能力來扼殺去球的經濟發展。

藍道指出，美國國務卿魯比歐曾在今年主持部長級會議，討論到各國可以如何合作來確保多元的礦物供應鏈。

智利政府於今年3月也與美國簽署合作備忘錄，擬在關鍵礦產與稀土供應方面合作；據報導，智利是全球領先的銅生產國，也是全球第二大鋰生產國，這兩種金屬對科技和綠色能源產業至關重要。