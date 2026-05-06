美期中選舉 五變數聚焦 伊朗局勢、油價漲跌等牽動結果

距離美國期中選舉只剩半年，政治預測向來充滿風險，總有難以預見的變數，尤其是涉及美國總統川普。

從目前局勢來看，彭博資訊列舉選舉結果可能取決於下述幾件大事：

1.伊朗局勢

這場戰爭在美國國內並不受歡迎，且備受關注。自衝突開始以來，川普的支持率節節敗退，而汽油價格升至四年新高，且目前看不到戰爭將結束的跡象。衝突持續時間愈長，共和黨的壓力就愈大。

2.油價走勢

這與前一問題直接相關，也關係到更廣泛的經濟擔憂，因為這關係到選民的生活負擔。ABC新聞/華郵/Ipsos的民調顯示，約40%選民認為川普上任以來自身經濟狀況變差，僅17%認為得到改善。即便戰爭很快結束，專家也認為物價上漲及其對經濟的影響可能持續數月。

3. 民主黨的主張

雖然形勢看來在多方面對民主黨有利，但長期以來，民主黨一直難以傳達出除了「反川」之外具有廣泛吸引力的主張。民主黨發言人表示，立場更為中間派的「新民主黨人」計劃兩周內推出自己的議程。其他派別也可能採取類似做法。

4.民主黨派出的挑戰者

相關變數還包括今年誰將成為民主黨的代表人物。在多個關鍵初選中，建制派民主黨人正面臨民粹派的挑戰。民粹派在緬因州的參議院初選中取得一場重要勝利，愛荷華和密西根州也出現類似競爭格局，民主黨不論是選擇更多「局外人」，還是堅持傳統人選，都有風險。

5.川普的下一步

一如既往，最大的變數仍是川普本人，以及他在11月前可能引發的更多風波。他會推動減稅政策？還是會把精力放在個人的好惡上？唯一可以確定的是，到11月前還會出現新的重大變數，而這些變化有利於哪一方仍充滿不確定性。