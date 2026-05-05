美籍華裔作家李翊雲寫喪子經歷 獲普立茲自傳文學獎

2026年度普立茲獎4日揭曉，美籍華裔作家李翊雲為已故兒子所寫的回憶錄《Things in Nature Merely Grow》（暫無正式中譯，部分譯為《自然萬物只是生長》）獲得自傳文學獎。

《自然萬物只是生長》講述了李翊雲19歲兒子詹姆斯2024年自殺身亡的故事。事發六年前，詹姆斯的哥哥文森特也自殺身亡，當時年僅16歲。

普立茲獎官網介紹，這本書是一部深刻動人且具啟示性的記述。是一部節制而堅定的講述「接受」的回憶錄，聚焦於事實、語言與生命的持續存在。

據公開資料，李翊雲1972年生於北京，畢業於北京大學生物系，後赴美攻讀免疫學博士學位，期間加入社區寫作課程，並在2000年以免疫學碩士學位畢業。2002年她進入愛荷華大學作家工作坊，2005年獲藝術創作碩士學位，現為普林斯頓大學創意寫作教授。

她早期的創作均為英文短篇小說，曾在《紐約客》、《巴黎評論》上發表。2005年結集出版的《千年敬祈》，大多以改革開放後的中國為背景，寫小人物的悲歡。2012年，李翊雲曾歷經精神危機並兩度自殺未遂，康復後一度暫停小說創作，轉而專注閱讀傳記、回憶錄與日記。

美國在1917年設立普立茲傳記文學獎，2023年另設自傳文學獎，當年由台裔美籍第二代的徐華以回憶錄《Stay True 保持真誠》（Stay True: A Memoir）獲頒首屆普立茲自傳文學獎。