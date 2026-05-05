美官員：華府準備對陸祭簽證制裁 促加強遣返合作

美國總統川普政府一位高階官員告訴路透社，中國正在放緩對非法滯美中國公民的遣返作業，警告如果北京不改變作法，華府準備對中國公民加強旅行限制。

報導指出，美國對中國的這項新威脅正值川普定於14日至15日訪問北京前夕，預計他與中國國家主席習近平會晤時將會提出包括移民遣返在內議題。

對川普而言這是一項重要出訪行程，他希望爭取到北京在貿易上讓步，成為他在11月期中選舉之前的一項政績。民意調查結果顯示，共和黨恐在期中選舉中失利。

自從去年初重返白宮以來，川普已經對為數眾多國家提出若不接收遭美驅逐的公民，將面臨高額關稅和制裁的威脅。這是他競選政見和強硬移民政策主軸之一。

北京針對接收數以萬計逾期居留或非法入境本國公民這項美方要求已經抗拒多年。

川普上任後，中國曾經表示願意在進行身分查驗後，遣返「經過確認的中國籍公民」。但是北京強調相關程序需要時間。

不願意具名的這位高層美國官員指出，中國於去年初曾經透過包機和商業航班接收約3000名被遣返者，但過去6個月已縮減合作規模。

這名官員表示，中國以此舉違反中國的國際義務和對本國人民的責任為由，「拒絕與美國全面合作接收本國公民」。

官員進一步指出，若中國不加強遣返合作，美國將考慮提高簽證申請的保證金，並且拒發更多簽證、在邊境拒絕更多人入境。

這名官員說：「中國政府若繼續不作為將危及守法中國公民未來旅行計畫。」

中國駐華府大使館未立即回應置評請求。

北京過去一貫表示反對非法移民，並稱這是「需要各國合作因應的國際性問題」。

這位官員表示，目前美國境內有超過10萬名無證中國公民，其中逾3萬人已經收到最終遣返令，當中有超過1500人已被羈押，等待遣返。遭到羈押者大多還涉及其他犯罪。

華府智庫移民政策研究所（Migration PolicyInstitute）則表示，2022年中時在美國未取得合法身分的中國移民高達23萬9000人。